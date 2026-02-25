Катерина Кухар в елегантній сукні з відкритими плечима сяяла на кіноподії у Києві

Катерина Кухар

Катерина Кухар відвідала національну прем’єру романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф», яка відбулася у палаці «Україна».

Для своєї появи прима-балерина обрала елегантне вбрання, яке складалося з чорної пишної спідниці максі і білого корсетного топу з відкритими плечима та об’ємними воланами.

Свій аутфіт Катерина доповнила зібраною зачіскою, макіяжем із чорними стрілками і червоним манікюром. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — золотими каблучками. У руці Кухар тримала сумочку кольору слонової кістки з торочкою з бісеру.

Нагадамо, фільм «Мавка. Справжній міф» виходить у національний прокат 1 березня, а допремʼєрні покази стартують від 26 лютого.