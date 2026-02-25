- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
Катерина Кухар в елегантній сукні з відкритими плечима сяяла на кіноподії у Києві
Прима-балерина у чорно-білому вбранні завітала на масштабну прем’єру українського фільму.
Катерина Кухар відвідала національну прем’єру романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф», яка відбулася у палаці «Україна».
Для своєї появи прима-балерина обрала елегантне вбрання, яке складалося з чорної пишної спідниці максі і білого корсетного топу з відкритими плечима та об’ємними воланами.
Свій аутфіт Катерина доповнила зібраною зачіскою, макіяжем із чорними стрілками і червоним манікюром. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — золотими каблучками. У руці Кухар тримала сумочку кольору слонової кістки з торочкою з бісеру.
Нагадамо, фільм «Мавка. Справжній міф» виходить у національний прокат 1 березня, а допремʼєрні покази стартують від 26 лютого.