ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
1 хв

Наталія Могилевська викликала фурор своїм схудлим виглядом на заході у Києві

50-річна артистка схудла на 25 кілограмів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталія Могилевська

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталія Могилевська відвідала національну прем’єру фільму «Мавка. Справжній міф», яка відбулася у палаці «Україна». Артистка на заході викликала справжній фурор своїм схудлим виглядом.

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталія мала стильний і стрункий вигляд у коричневій хутряній накидці-пончо з обємним коміром, чорному лонгсліві і темних штанях вільного крою. Талію співачка підкреслила чорним широким поясом із золотою фурнітурою.

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

На зірці також були чорні шкіряні рукавички і чорні гостроносі туфлі. Могилевська зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж, одягла на обличчя масивні чорні окуляри, а на руки — браслет і годинник. Свій лук вона завершила чорною сумочкою-клатчем.

Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie