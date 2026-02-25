Наталія Могилевська викликала фурор своїм схудлим виглядом на заході у Києві

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталія Могилевська відвідала національну прем’єру фільму «Мавка. Справжній міф», яка відбулася у палаці «Україна». Артистка на заході викликала справжній фурор своїм схудлим виглядом.

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

Наталія мала стильний і стрункий вигляд у коричневій хутряній накидці-пончо з обємним коміром, чорному лонгсліві і темних штанях вільного крою. Талію співачка підкреслила чорним широким поясом із золотою фурнітурою.

Наталія Могилевська / © Аліна Онопа, ТСН.ua

На зірці також були чорні шкіряні рукавички і чорні гостроносі туфлі. Могилевська зробила хвилясте укладання, ніжний макіяж, одягла на обличчя масивні чорні окуляри, а на руки — браслет і годинник. Свій лук вона завершила чорною сумочкою-клатчем.