Вони теж моделі: Гайді Клум знялася з сином і донькою для глянцю в оригінальній фотосесії

Діти відомої моделі пішли її стопами і будують свою модельну кар’єру.

Гайді Клум із сином і дочкою, фото: instagram.com/papermagazine

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent Гайді Клум та її син — 20-річний Генрі — і донька — 21-річна Лені — знялися разом в оригінальній фотосесії для журналу Paper. На обкладинці глянцю Гайді була зазнімкована в рожевому костюмі, її донька — в мінішортах та екстравагантних колготках із принтом, а син — у хутряних білих шортах і з битою в руках, якою він розбиває ананас.

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Стилісти підібрали для фотосесії сміливі та незвичайні образи. Знімання вийшло сюрреалістичним.

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Син Гайді Клум / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Син Гайді Клум / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Лені Клум / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Лені Клум / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

В інтерв’ю журналу всі троє розповіли про свої кар’єри, нові проєкти та взаємини.

«Мені завжди подобалося бути перед камерою. І я думаю, що спостерігаючи за мамою, за тим, як вона працювала, якою вона була щасливою і якою цікавою була її робота… мене це завжди дуже надихало. І коли я приходила з нею на знімальний майданчик, я завжди намагалася потрапити в кадр. Я завжди переманювала її візажиста. Я просила його зробити мені зачіску, а сама ставала перед камерою і наче вривалася в кадр. Я просто закохалася в це, і досі закохана», — розповіла Лені про те, що надихнуло її стати моделлю.

«Так, у мене було те ж саме. Ми завжди відвідували її в дні знімань. І нам усім було дуже цікаво. Здавалося, що їй просто весело на знімальному майданчику. І я теж хотів відчути те саме», — додав Генрі.

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином і донькою / Фото: instagram.com/papermagazine / © Instagram Гайді Клум

«Мене дві. Одна займається домашніми справами, сидить за комп’ютером, а інша ходить до офісу. Я — Близнята!» — жартівливо відповіла Гайді на запитання про те, як вона поєднує численні проєкти на ТБ, моделінг і виховання дітей.

Зазначимо, що Гайді Клум виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічному батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, коли вже була вагітна від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Нині вона одружена з 36-річним музикантом та учасником популярного гурту Tokio Hotel Томом Каулітцом. Нещодавно вони відсвяткували 7 років від дня весілля і вирушили в невеличку відпустку, звідки супермодель показала фото в бікіні.

