1-й корпус НГУ «Азов»: як працює об’єднання бойових бригад

Відповіддю на цю потребу став 1 корпус НГУ «Азов» . Навесні 2025 року до нього увійшли підрозділи, які вже мали спільний фронтовий досвід. У корпусному форматі вони працюють під одним управлінням і в межах спільної зони відповідальності.

Хто входить до складу корпусу?

До 1-го корпусу НГУ «Азов» увійшли бригади Національної гвардії України, які пройшли інтенсивні бойові дії та мають реальний фронтовий досвід:

1-ша Президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

Об’єднання цих підрозділів дозволяє працювати в одній логіці — без дублювання рішень і з чітким розумінням ролей кожної бригади.

Президент відзначив бійців корпусу

29 січня Президент України відзначив військовослужбовців підрозділів 1-го корпусу НГУ «Азов». Нагороду отримав боєць 12-ї бригади «Азов», а орден «Золота зірка» було передано родині загиблого військовослужбовця бригади «Буревій».

Сержант Віктор «Сімба» Гребінь отримав «Хрест бойових заслуг». Під час бою він разом із підрозділом стримував прорив противника в тил позицій Сил оборони. Після поранення організував відхід побратимів, що дозволило людям вийти з бою.

Звання Героя України (посмертно) було присвоєно майору Василю Полагнюку — командиру роти 4-го батальйону бригади «Буревій». Він виконував бойові завдання в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. Відзнаку Президента отримали його дружина і син.

«Туман»: новий підрозділ у складі корпусу

У складі 1-го корпусу НГУ «Азов» почав працювати окремий загін спеціального призначення «Туман». Його основу становлять снайпери з бойовим досвідом, які пройшли фронт і добре розуміють ціну кожного рішення.

Зараз «Туман» виконує ширше коло завдань, ніж класичний снайпінг. Підрозділ працює з безпілотними системами — проводить розвідку, супроводжує цілі та уражає їх за допомогою дронів. У роботі задіяні снайперські пари, оператори БПЛА й НРК, а також медики, які працюють разом у межах одного бойового завдання. До речі, набір добровольців до ОЗСП «Туман» відкритий.

Навіщо потрібна корпусна система?

Корпус — гарантує керованість. Коли рішення ухвалюються в одному центрі й одразу передаються в роботу, зменшується час між планом і дією. На фронті це означає швидшу реакцію, менше втрат часу і зрозумілу взаємодію між підрозділами.

Актуальні новини про 1-й корпус НГУ «Азов», підрозділи та їхню роботу — читайте на офіційному ресурсі azov.army, щоб підтримати чи стати частиною легендарного підрозділу.