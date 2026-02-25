ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

1-й корпус НГУ «Азов»: як працює об’єднання бойових бригад Новини компаній

Чи знали ви, що на одному з напрямків одночасно працюють кілька підрозділів? Комусь треба прикривати, комусь — заходити, комусь — утримувати позиції. У таких умовах швидко стає видно, де взаємодія налагоджена, а де кожен воює окремо. 

1-й корпус НГУ «Азов»: як працює об’єднання бойових бригад

Відповіддю на цю потребу став 1 корпус НГУ «Азов». Навесні 2025 року до нього увійшли підрозділи, які вже мали спільний фронтовий досвід. У корпусному форматі вони працюють під одним управлінням і в межах спільної зони відповідальності.

Хто входить до складу корпусу?

До 1-го корпусу НГУ «Азов» увійшли бригади Національної гвардії України, які пройшли інтенсивні бойові дії та мають реальний фронтовий досвід:

  • 1-ша Президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;

  • 12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

  • 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

  • 15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

  • 20-та бригада оперативного призначення «Любарт».

Об’єднання цих підрозділів дозволяє працювати в одній логіці — без дублювання рішень і з чітким розумінням ролей кожної бригади.

Президент відзначив бійців корпусу

29 січня Президент України відзначив військовослужбовців підрозділів 1-го корпусу НГУ «Азов». Нагороду отримав боєць 12-ї бригади «Азов», а орден «Золота зірка» було передано родині загиблого військовослужбовця бригади «Буревій».

Сержант Віктор «Сімба» Гребінь отримав «Хрест бойових заслуг». Під час бою він разом із підрозділом стримував прорив противника в тил позицій Сил оборони. Після поранення організував відхід побратимів, що дозволило людям вийти з бою.

Звання Героя України (посмертно) було присвоєно майору Василю Полагнюку — командиру роти 4-го батальйону бригади «Буревій». Він виконував бойові завдання в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. Відзнаку Президента отримали його дружина і син.

«Туман»: новий підрозділ у складі корпусу

У складі 1-го корпусу НГУ «Азов» почав працювати окремий загін спеціального призначення «Туман». Його основу становлять снайпери з бойовим досвідом, які пройшли фронт і добре розуміють ціну кожного рішення.

Зараз «Туман» виконує ширше коло завдань, ніж класичний снайпінг. Підрозділ працює з безпілотними системами — проводить розвідку, супроводжує цілі та уражає їх за допомогою дронів. У роботі задіяні снайперські пари, оператори БПЛА й НРК, а також медики, які працюють разом у межах одного бойового завдання. До речі, набір добровольців до ОЗСП «Туман» відкритий.

Навіщо потрібна корпусна система?

Корпус — гарантує керованість. Коли рішення ухвалюються в одному центрі й одразу передаються в роботу, зменшується час між планом і дією. На фронті це означає швидшу реакцію, менше втрат часу і зрозумілу взаємодію між підрозділами.

Актуальні новини про 1-й корпус НГУ «Азов», підрозділи та їхню роботу — читайте на офіційному ресурсі azov.army, щоб підтримати чи стати частиною легендарного підрозділу.

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie