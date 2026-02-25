- Дата публікації
Війна
23
2 хв
1-й корпус НГУ «Азов»: як працює об'єднання бойових бригад
Чи знали ви, що на одному з напрямків одночасно працюють кілька підрозділів? Комусь треба прикривати, комусь — заходити, комусь — утримувати позиції. У таких умовах швидко стає видно, де взаємодія налагоджена, а де кожен воює окремо.
Відповіддю на цю потребу став 1 корпус НГУ «Азов». Навесні 2025 року до нього увійшли підрозділи, які вже мали спільний фронтовий досвід. У корпусному форматі вони працюють під одним управлінням і в межах спільної зони відповідальності.
Хто входить до складу корпусу?
До 1-го корпусу НГУ «Азов» увійшли бригади Національної гвардії України, які пройшли інтенсивні бойові дії та мають реальний фронтовий досвід:
1-ша Президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;
12-та бригада спеціального призначення «Азов»;
14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;
15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;
20-та бригада оперативного призначення «Любарт».
Об’єднання цих підрозділів дозволяє працювати в одній логіці — без дублювання рішень і з чітким розумінням ролей кожної бригади.
Президент відзначив бійців корпусу
29 січня Президент України відзначив військовослужбовців підрозділів 1-го корпусу НГУ «Азов». Нагороду отримав боєць 12-ї бригади «Азов», а орден «Золота зірка» було передано родині загиблого військовослужбовця бригади «Буревій».
Сержант Віктор «Сімба» Гребінь отримав «Хрест бойових заслуг». Під час бою він разом із підрозділом стримував прорив противника в тил позицій Сил оборони. Після поранення організував відхід побратимів, що дозволило людям вийти з бою.
Звання Героя України (посмертно) було присвоєно майору Василю Полагнюку — командиру роти 4-го батальйону бригади «Буревій». Він виконував бойові завдання в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. Відзнаку Президента отримали його дружина і син.
«Туман»: новий підрозділ у складі корпусу
У складі 1-го корпусу НГУ «Азов» почав працювати окремий загін спеціального призначення «Туман». Його основу становлять снайпери з бойовим досвідом, які пройшли фронт і добре розуміють ціну кожного рішення.
Зараз «Туман» виконує ширше коло завдань, ніж класичний снайпінг. Підрозділ працює з безпілотними системами — проводить розвідку, супроводжує цілі та уражає їх за допомогою дронів. У роботі задіяні снайперські пари, оператори БПЛА й НРК, а також медики, які працюють разом у межах одного бойового завдання. До речі, набір добровольців до ОЗСП «Туман» відкритий.
Навіщо потрібна корпусна система?
Корпус — гарантує керованість. Коли рішення ухвалюються в одному центрі й одразу передаються в роботу, зменшується час між планом і дією. На фронті це означає швидшу реакцію, менше втрат часу і зрозумілу взаємодію між підрозділами.
Актуальні новини про 1-й корпус НГУ «Азов», підрозділи та їхню роботу — читайте на офіційному ресурсі azov.army, щоб підтримати чи стати частиною легендарного підрозділу.