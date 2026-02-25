"Заманила" поліцейських під вибухівку за 100 доларів: нові подробиці кривавого теракту у Львові

Фігурантка справи про теракт у Львові

Правоохоронці оприлюднили нові деталі справи про теракт у Львові. Так, 18-річна харків’янка, яка викликала поліцію на місце вибухів, мала отримати за «завдання» 100 доларів.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Харків’янка допомагала жінці, яка заклала вибухівку

За даними слідства, у січні 2026 року дівчина шукала підробіток у Telegram, де її і знайшли представники російських спецслужб. Вона погодилася за гроші надати поліції неправдиву інформацію про буцімто «проникнення до магазину» на Данилишина у Львові.

«У ніч теракту вона анонімно зателефонувала на „102“, заявивши про пограбування магазину на вул. Данилишина у Львові. Дівчина повідомила, що бачить, як невідомі зламали захисні конструкції та проникли всередину. Насправді підозрювана перебувала у Харкові й знала, що інформація неправдива.

Дзвінок зловмисниці змусив поліцейських прибути на місце, де була закладено саморобний вибуховий пристрій іншою фігуранткою. Після прибуття екіпажу відбувся перший вибух, а пізніше — другий.

За свої «послуги» дівчина мала отримати 100 доларів. Утім, як це часто буває у співпрацях з росіянами, грошей вона так і не отримала.

Як повідомляється, 18-річна мешканка Харкова отримала підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про злочин напередодні теракту у центрі Львова.

Що відомо про теракт у Львові — ключове

У центрі Львові 22 лютого було здійснено теракт, є потерпілі й жертви. Пролунало два потужні вибухи, зокрема — одразу ж пілся прибуття поліцейських. У такий спосіб організатори прагнули завдати якомога більше шкоди людям.

Цинічний злочин забрав життя 23-річної поліцейської. Станом на ранок 23 лютого у лікарнях перебувало 20 людей. Троє з них — у вкрай важкому стані.

Правоохоронці оперативно затримали підозрювану у теракті — 33-річну жительку Рівненщини. Жінка діяла на змовлення куратора з РФ. За словами фігурантки, їй обіцяли аплатити 60 тисяч, втім коштів вона так і не отримала. Виконавиці перерахували лише кошти на придбання компонентів для вибухівки — цвяхи, болти, гайки. Є відеодокази, які фіксують придбання жінкою цих предметів.

Момент закладання ймовірної вибухівки потрапив на відео.

На суді жінка детально описала, як з нею зв’язувалися через месенджер, пропонували «роботу» й обіцяли винагороду за участь у злочині. Вона стверджує, що діяла за вказівками замовника, хоча сама буцімто не мала чіткого уявлення про склад та потенційну дію пристрою, який вона називала це «хлопушкою». У разі доведення провини за скоєне жінці загрожує довічне ув’язнення.