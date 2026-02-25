"Заманила" полицейских во взрывчатку за 100 долларов: новые подробности кровавого теракта во Львове

Фигурантка дела о теракте во Львове

Правоохранители обнародовали новые детали дела о теракте во Львове. Так, 18-летняя харьковчанка, вызвавшая полицию на место взрывов, должна была получить за «задачу» 100 долларов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Харьковчанка помогала женщине, заложившей взрывчатку

По данным следствия, в январе 2026 года девушка искала подработку в Telegram, где ее нашли представители российских спецслужб. Она согласилась за деньги предоставить полиции ложную информацию о якобы «проникновении в магазин» на Данилишине во Львове.

«В ночь теракта она анонимно позвонила по телефону на «102», заявив об ограблении магазина на ул. Данилишин во Львове. Девушка сообщила, что видит, как неизвестные сломали защитные конструкции и проникли внутрь. На самом деле, подозреваемая находилась в Харькове и знала, что информация ложная.

Звонок злоумышленницы заставил полицейских прибыть на место, где было заложено самодельное взрывное устройство другой фигуранткой. По прибытии экипажа произошел первый взрыв, а позже второй.

За свои услуги девушка должна была получить 100 долларов. Впрочем, как часто бывает в сотрудничестве с россиянами, денег она так и не получила.

Как сообщается, 18-летняя жительница Харькова получила подозрение по факту заведомо ложного сообщения о преступлении в преддверии теракта в центре Львова.

Что известно о теракте во Львове — ключевое

В центре Львова 22 февраля был совершен теракт , есть пострадавшие и жертвы. Раздались два мощных взрыва, в частности — сразу же последовали прибытия полицейских. Таким образом организаторы стремились нанести как можно больше вреда людям.

Циническое преступление унесло жизни 23-летней полицейской. По состоянию на утро 23 февраля в больницах находились 20 человек. Трое из них в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемую в теракте - 33-летнюю жительницу Ровенщины. Женщина действовала на заговор куратора из РФ. По словам фигурантки, ей обещали оплатить 60 тысяч, впрочем, средств она так и не получила. Исполнители перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки – гвозди, болты, гайки. Есть видеодоказательства, фиксирующие приобретение женщиной этих предметов.

Момент закладки вероятной взрывчатки попал на видео.

На суде женщина подробно описала, как с ней связывались через мессенджер, предлагали работу и обещали вознаграждение за участие в преступлении. Она утверждает, что действовала по указаниям заказчика, хотя сама якобы не имела четкого представления о составе и потенциальном действии устройства, которое она называла это «хлопушкой». В случае доказательства вины за совершенное женщине грозит пожизненное заключение.