- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 февраля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 февраля?
Луна рассказывает
День, когда звезды помогают тем, кто берется за любое новое — особенно важное и трудоемкое — дело, поэтому нельзя упустить шанс совершить серьезный прорыв в любой сфере жизни, но особое внимание нужно обратить на решение профессиональных и финансовых вопросов.
Луна рекомендует
Удачное время для любых переговоров — как делового, так и личного характера — желательно воспользоваться им для решения важных вопросов, которые скопились к этому времени. Велика вероятность солидных денежных поступлений, которые необходимо потратить с пользой — на серьезные приобретения, которые давно ждут своего часа. Тем, кто давно раздумывает над сменой места работы, а возможно, и рода своей деятельности в целом, нужно делать решительные шаги в этом направлении.
Луна предостерегает
Нельзя позволять себя обманывать никому — ни близким, ни посторонним людям. Уловив хотя бы минимальную фальшь, нужно отказаться от предложения, сделанного другим человеком, какой бы стороны жизни оно ни касалось. Особенно опасно материально помогать тем, кто, как окажется, совершенно в этом не нуждается.
