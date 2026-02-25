Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 26 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 26 февраля?

Луна рассказывает

День, когда звезды помогают тем, кто берется за любое новое — особенно важное и трудоемкое — дело, поэтому нельзя упустить шанс совершить серьезный прорыв в любой сфере жизни, но особое внимание нужно обратить на решение профессиональных и финансовых вопросов.

Луна рекомендует

Удачное время для любых переговоров — как делового, так и личного характера — желательно воспользоваться им для решения важных вопросов, которые скопились к этому времени. Велика вероятность солидных денежных поступлений, которые необходимо потратить с пользой — на серьезные приобретения, которые давно ждут своего часа. Тем, кто давно раздумывает над сменой места работы, а возможно, и рода своей деятельности в целом, нужно делать решительные шаги в этом направлении.

Луна предостерегает

Нельзя позволять себя обманывать никому — ни близким, ни посторонним людям. Уловив хотя бы минимальную фальшь, нужно отказаться от предложения, сделанного другим человеком, какой бы стороны жизни оно ни касалось. Особенно опасно материально помогать тем, кто, как окажется, совершенно в этом не нуждается.

