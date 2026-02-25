Теракт во Львове: 18-летней фигурантке из Харькова вручили подозрение — детали

Теракт во Львове / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Еще одной фигурантке дела о теракте во Львове вручили подозрение. Речь идет о 18-летней харьковчанке, которая вызвала полицию в адрес, где впоследствии раздались взрывы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как действовала харьковчанка

В сообщении говорится, что 18-летняя жительница Харькова получила подозрение по факту заведомо ложного сообщения о преступлении накануне теракта в центре Львова.

Следствие установило, что еще в январе девушка, ища подработку в Telegram, согласилась выполнить задание неизвестных: за деньги она должна была предоставить полиции ложную информацию.

В ночь взрывов она анонимно позвонила по телефону «102», заявив об ограблении магазина на улице Данилишина и утверждая, что видит, как неизвестные сломали защитные конструкции и проникли внутрь. На самом же деле подозреваемая находилась в Харькове и знала, что эта информация является ложью.

Ее звонок заставил полицейских прибыть на место, где накануне другой человек заложил два самодельных взрывных устройства. По прибытии первого экипажа произошел взрыв, а позже — второй.

«За телефонный звонок девушке обещали 100 долларов, однако денег она не получила», — резюмировали в прокуратуре.

Ошибочный вызов на место теракта: детали

Что известно о роли 18-летней фигурантки

Теракт во Львове — последние новости

В центре Львова 22 февраля прогремели два взрыва — это теракт, унесший жизни 23-летней полицейской и ранивший более 20 человек. Правоохранители задержали исполнительницу преступления. По данным следствия, 33-летнюю женщину якобы завербовали через Telegram, обещая ей деньги на изготовление устройства и вознаграждение после закладки взрывчатки.

В ходе судебного заседания женщина подробно описала, как с ней связывались через мессенджер, предлагали «работу» и обещали вознаграждение за участие в преступлении. Она утверждает, что действовала по указаниям заказчика, хотя сама якобы не имела четкого представления о составе и потенциальном действии устройства. По ее словам, в конструкцию взрывчатки входили мобильные телефоны, гайки и другие доступные материалы, и она называла это «хлопушкой».