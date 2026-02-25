- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2092
- Время на прочтение
- 3 мин
Теракт во Львове: 18-летней фигурантке из Харькова вручили подозрение — детали
Харьковчанка, вызвавшая полицию на место взрыва во Львове 22 февраля, получила подозрение.
Еще одной фигурантке дела о теракте во Львове вручили подозрение. Речь идет о 18-летней харьковчанке, которая вызвала полицию в адрес, где впоследствии раздались взрывы.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Как действовала харьковчанка
В сообщении говорится, что 18-летняя жительница Харькова получила подозрение по факту заведомо ложного сообщения о преступлении накануне теракта в центре Львова.
Следствие установило, что еще в январе девушка, ища подработку в Telegram, согласилась выполнить задание неизвестных: за деньги она должна была предоставить полиции ложную информацию.
В ночь взрывов она анонимно позвонила по телефону «102», заявив об ограблении магазина на улице Данилишина и утверждая, что видит, как неизвестные сломали защитные конструкции и проникли внутрь. На самом же деле подозреваемая находилась в Харькове и знала, что эта информация является ложью.
Ее звонок заставил полицейских прибыть на место, где накануне другой человек заложил два самодельных взрывных устройства. По прибытии первого экипажа произошел взрыв, а позже — второй.
«За телефонный звонок девушке обещали 100 долларов, однако денег она не получила», — резюмировали в прокуратуре.
Ошибочный вызов на место теракта: детали
Известно, что 18-летняя девочка из Харькова вызвала полицию на место теракта во Львове.
«Это был ошибочный вызов о том, что якобы два человека проникли в помещение одного из магазинов по улице Данилишина. По поводу людей, которые получили ранения, там не только полицейские, но и парень, который проживал неподалеку», — рассказал начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Львовской областной прокуратуры Назар Марков.
Ранее в прокуратуре сообщали, что звонок поступил из Харьковской области.
Что известно о роли 18-летней фигурантки
Как сообщал заместитель главы СБУ Иван Рудницкий, еще одной вероятной участницей теракта во Львове является 18-летняя девушка из Харьковщины. Именно она позвонила на спецлинию 102 и заявила о якобы воровстве в магазине по конкретному адресу.
Этот вызов и послужил поводом для прибытия полицейских на место, где впоследствии произошли взрывы. По информации СБУ, за выполнение этой задачи она получила 2000 гривен.
Теракт во Львове — последние новости
В центре Львова 22 февраля прогремели два взрыва — это теракт, унесший жизни 23-летней полицейской и ранивший более 20 человек. Правоохранители задержали исполнительницу преступления. По данным следствия, 33-летнюю женщину якобы завербовали через Telegram, обещая ей деньги на изготовление устройства и вознаграждение после закладки взрывчатки.
В ходе судебного заседания женщина подробно описала, как с ней связывались через мессенджер, предлагали «работу» и обещали вознаграждение за участие в преступлении. Она утверждает, что действовала по указаниям заказчика, хотя сама якобы не имела четкого представления о составе и потенциальном действии устройства. По ее словам, в конструкцию взрывчатки входили мобильные телефоны, гайки и другие доступные материалы, и она называла это «хлопушкой».