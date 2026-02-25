Теракт у Львові / © Getty Images

Ще одній фігурантці справи про теракт у Львові вручили підозру. Йдеться про 18-річну харків’янку, яка викликала поліцію на адресу, де згодом пролунали вибухи.

Про це інформують джерела «Суспільного» у правоохоронних органах.

Хибний виклик на місце теракту: що відомо

Відомо, що 18-річна дівчина з Харкова викликала поліцію на місце теракту у Львові.

«Це був хибний виклик про те, що нібито дві особи проникли в приміщення одного з магазинів по вулиці Данилишина. З приводу людей, які дістали поранення, там не тільки є поліцейські, а й хлопець, який проживав неподалік», — розповів начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури Назар Марків.

Раніше у прокуратурі повідомляли, що дзвінок надійшов з Харківської області.

Що відомо про роль 18-річної фігурантки

Як повідомляв заступник голови СБУ Іван Рудницький, ще однією ймовірною учасницею теракту у Львові є 18-річна дівчина з Харківщини. Саме вона зателефонувала на спецлінію 102 і заявила про нібито крадіжку в магазині за конкретною адресою.

Цей виклик і став приводом для прибуття поліцейських на місце, де згодом сталися вибухи. За інформацією СБУ, за виконання цього завдання вона отримала 2 000 гривень.

Теракт у Львові: останні новини

У центрі Львова 22 лютого пролунали два вибухи — це теракт, що забрав життя 23‑річної поліцейської та поранив понад 20 людей. Правоохоронці затримали виконавицю злочину. За даними слідства, 33‑річну жінку нібито завербували через Telegram, обіцяючи їй гроші на виготовлення пристрою та «винагороду» після закладання вибухівки.

Під час судового засідання жінка детально описала, як з нею зв’язувалися через месенджер, пропонували «роботу» й обіцяли винагороду за участь у злочині. Вона стверджує, що діяла за вказівками замовника, хоча сама буцімто не мала чіткого уявлення про склад та потенційну дію пристрою. За її словами, у конструкцію вибухівки входили мобільні телефони, гайки та інші доступні матеріали, і вона називала це «хлопушкою».