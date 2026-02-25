- Дата публікації
5 фруктів із найбільшим вмістом антиоксидантів: що варто додати до раціону
Фрукти з високим вмістом антиоксидантів допомагають зменшити запалення та захистити клітини від оксидативного стресу. Дієтологи назвали п’ять плодів, які варто додати до раціону.
Вживання фруктів, багатих на антиоксиданти, допомагає зменшити запалення в організмі та може знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Саме ці сполуки захищають клітини від оксидативного стресу — процесу, що пошкоджує тканини та поступово підвищує ризик недуг. Фахівці назвали фрукти, у яких таких речовин найбільше.
martha stewart
Дієтологиня Даніела Новотни з Університету штату Міссурі та дієтологиня Мішель Лухан з Інституту інтегративного здоров’я UCI Health виокремили п’ять фруктів, що забезпечують найпотужнішу антиоксидантну підтримку.
Чорниця
Чорниця вирізняється високим умістом антоціанів — антиоксидантів, що знижують запалення та сприяють профілактиці серцево-судинних хвороб і деяких видів раку. Також ягода містить багато вітаміну С, який підтримує синтез колагену та імунну систему.
Апельсини
Апельсини багаті на вітамін С, флавоноїди та каротиноїди. Ці сполуки підтримують імунітет і зменшують запальні процеси. Каротиноїди також надають фрукту характерного яскравого кольору.
Ожина
У ягоді міститься велика кількість антоціанів, флавоноїдів, вітаміну С, ресвератролу та елагової кислоти. За словами Мішель Лухан, ожина має виражені антиоксидантні властивості та є цінним джерелом клітковини.
Червоний виноград
Червоний виноград є одним із найкращих джерел ресвератролу — рослинної сполуки, що допомагає знижувати тиск, рівень «поганого» холестерину та ризик утворення тромбів. Елагова кислота у складі ягід додатково зменшує оксидативний стрес і запалення.
Гранат
Гранати містять пунікалагіни та елагову кислоту — антиоксиданти, що підтримують здоров’я серцево-судинної системи та шкіри. Крім того, у плоді багато калію та клітковини, важливих для нормального тиску та роботи травної системи.
Фахівці наголошують: усі фрукти містять антиоксиданти, але ці п’ять виділяються особливо високим їх вмістом. Щоденне додавання різних фруктів до раціону, разом зі збалансованим харчуванням і здоровими звичками, може допомогти знизити ризик хронічних захворювань.
