Здоров’я
137
2 хв

5 фруктів із найбільшим вмістом антиоксидантів: що варто додати до раціону

Фрукти з високим вмістом антиоксидантів допомагають зменшити запалення та захистити клітини від оксидативного стресу. Дієтологи назвали п’ять плодів, які варто додати до раціону.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Фрукти

Фрукти / © iStock

Вживання фруктів, багатих на антиоксиданти, допомагає зменшити запалення в організмі та може знизити ризик розвитку хронічних захворювань. Саме ці сполуки захищають клітини від оксидативного стресу — процесу, що пошкоджує тканини та поступово підвищує ризик недуг. Фахівці назвали фрукти, у яких таких речовин найбільше.

Про це повідомило видання martha stewart.

Дієтологиня Даніела Новотни з Університету штату Міссурі та дієтологиня Мішель Лухан з Інституту інтегративного здоров’я UCI Health виокремили п’ять фруктів, що забезпечують найпотужнішу антиоксидантну підтримку.

  • Чорниця

Чорниця вирізняється високим умістом антоціанів — антиоксидантів, що знижують запалення та сприяють профілактиці серцево-судинних хвороб і деяких видів раку. Також ягода містить багато вітаміну С, який підтримує синтез колагену та імунну систему.

  • Апельсини

Апельсини багаті на вітамін С, флавоноїди та каротиноїди. Ці сполуки підтримують імунітет і зменшують запальні процеси. Каротиноїди також надають фрукту характерного яскравого кольору.

  • Ожина

У ягоді міститься велика кількість антоціанів, флавоноїдів, вітаміну С, ресвератролу та елагової кислоти. За словами Мішель Лухан, ожина має виражені антиоксидантні властивості та є цінним джерелом клітковини.

  • Червоний виноград

Червоний виноград є одним із найкращих джерел ресвератролу — рослинної сполуки, що допомагає знижувати тиск, рівень «поганого» холестерину та ризик утворення тромбів. Елагова кислота у складі ягід додатково зменшує оксидативний стрес і запалення.

  • Гранат

Гранати містять пунікалагіни та елагову кислоту — антиоксиданти, що підтримують здоров’я серцево-судинної системи та шкіри. Крім того, у плоді багато калію та клітковини, важливих для нормального тиску та роботи травної системи.

Фахівці наголошують: усі фрукти містять антиоксиданти, але ці п’ять виділяються особливо високим їх вмістом. Щоденне додавання різних фруктів до раціону, разом зі збалансованим харчуванням і здоровими звичками, може допомогти знизити ризик хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які три найкращі і найкорисніші каші, які швидко відновлюють печінку. Вони не лише допомагають швидше позбуватися токсинів, а й підтримують регенерацію клітин, нормалізують травлення та обмін речовин.

137
