Рада ухвалила виплати для працівників критичної інфраструктури: хто і скільки отримає

Верховна Рада України / © Associated Press

Верховна Рада України 25 лютого остаточно затвердила механізм виплати грошової допомоги працівникам критичної інфраструктури, які постраждали від обстрілів. Ухвалений в цілому закон №14303 чітко визначає коло отримувачів та умови нарахування компенсацій.

Про це стало відомо з засідання парламенту.

Деталі закону про компенсації для постраждалих працівників критичної інфраструктури

Документ оновлює порядок надання одноразової грошової допомоги у випадках травмування або загибелі людей на об’єктах критичної інфраструктури.

Ним вносяться правки до закону про виплати цивільним, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, з особливим акцентом на працівниках критичної інфраструктури.

Відтепер, якщо людина зазнала поранення або загинула під час виконання службових чи трудових обов’язків через воєнні дії, вона або її родина матимуть право на фінансову підтримку від держави.

Виплати родичам

Також документ уточнює коло родичів, які можуть отримати виплати. До нього належать:

чоловік або дружина;

діти (у разі навчання — до 23 років);

батьки;

утриманці.

Розміри виплат

Сам законопроєкт не визначає конкретних сум, однак вони встановлені в чинному законі, до якого вносяться зміни. Передбачені такі виплати:

800 тис. грн — у разі встановлення інвалідності I групи;

500 тис. грн — для II групи;

200 тис. грн — для III групи;

1 млн грн — у разі загибелі постраждалої особи.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував щомісячні доплати у 20 тис. грн (за січень, лютий та березень) для енергетиків, працівників ЖКГ та «Укрзалізниці», які відновлюють інфраструктуру після атак. Кошти нараховуватимуться автоматично на банківські рахунки на основі електронних списків від підприємств, а сповіщення про виплату надійде через «Дію» або СМС.