Пенсії понад 20 тисяч гривень: хто зможе отримати вже від 1 березня

Чорнобильцям передбачені виплати

Реклама

Чорнобильці можуть отримувати пенсії за віком зі зменшенням пенсійного віку на 1 — 13 років, а також виплати по інвалідності, розмір яких залежить від категорії постраждалих.

Про це йдеться у повідомлення ПФУ.

Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років — залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження.

Реклама

Водночас розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Наразі мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становить:

для І групи інвалідності — 17 486,60 гривень

для ІІ групи інвалідності — 13 989,28 гривні

для ІІІ групи інвалідності — 10 491,96 гривні

Від 01.03.2026 мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становитиме:

для осіб з інвалідністю І групи — 20653,55 грн

для осіб з інвалідністю ІІ групи — 16522,84 грн

для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 12392,13 грн

Пенсії в Україні — останні новини

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

Реклама

Від 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

«Здійснення перерахунку буде від 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок» — зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено 2004 року Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Від 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але 2014 року підвищення пенсій було призупинено. 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Крім пенсій за віком, в Україні існує система пільгових пенсій, яка дозволяє певним категоріям громадян вийти на відпочинок раніше встановленого загального віку. Це пов’язано з особливостями їхньої роботи, які можуть бути шкідливими для здоров’я або вимагати значних фізичних навантажень. Хто може отримати підвищену пенсію — читайте у новині.