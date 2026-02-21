Пенсія зросте, крім індексації: хто і коли отримає нові доплати

Гривня. / © pixabay.com

Цього року пенсіонери можуть розраховувати на підвищення виплат не лише через індексацію. В Україні передбачено зміни у доплатах за віком.

Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін у бліц-інтерв’ю «РБК.Україна».

«В Україні діють доплати до певних розмірів пенсій залежно від віку, встановлені попередніми рішеннями уряду, і після березневої індексації вони також зростуть», — наголосив очільник Мінсоцполітики.

Хто отримає надбавки за віком:

для людей 80+ мінімальна пенсійна виплата зросте від 3 758 грн до 4 213 грн ;

для людей віком від 70 до 80 років — з 3 613 грн до 4 050 грн.

За словами міністра, наступний етап підвищення відбудеться вже від 1 квітня. Буде проведено автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють, з урахуванням додаткового страхового стажу.

«Такий перерахунок здійснюється раз на два роки і залежить від індивідуальних параметрів: набутого стажу та сплачених внесків», — додав міністр.

Як повідомлялося, чергова індексація пенсій відбудеться у березні. Виплати проіндексують на 12,1%. Сума підвищення для пенсіонерів варіюється від 100 до 2 595 грн — залежно від стажу та поточного розміру соцвиплат.