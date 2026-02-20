Частина українців отримає у березні пенсії, збільшені на 5 000 грн: хто саме

Виплати сім’ям загиблих

Мільйони українців з нетерпінням чекають на березневу індексацію пенсій, яка значно підвищить їхні виплати. Проте певна категорія громадян отримає суттєве зростання доходів навіть без врахування самої індексації — завдяки перегляду державних гарантій.

Йдеться про непрацездатних батьків та членів родин загиблих захисників і захисниць України. Від березня 2026 року для них запроваджується новий мінімальний поріг пенсійних виплат, який значно перевищує попередні показники.

Кому підвищать виплати на 5 тисяч грн

Згідно з рішенням уряду, від березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого воїна становитиме щонайменше 12 810 гривень. Це стосується:

батьків загиблих героїв;

дружин або чоловіків полеглих захисників;

однієї дитини загиблого воїна, якщо їй замість пенсії призначено державну соціальну допомогу.

Раніше цей гарантований мінімум складав 7 800 гривень. Таким чином, лише за рахунок встановлення нової межі, виплати для цих категорій зростуть на 5 010 гривень.

Виплати для сімей з кількома отримувачами

Зміняться цифри і для тих родин, де пенсія або державна допомога призначені на двох і більше членів сім’ї (окрім непрацездатних батьків та подружжя). Тепер мінімальна виплата на кожного члена такої родини становитиме 10 020 гривень (замість чинних 6 100 гривень).

Хоча загальна індексація для більшості пенсіонерів у березні 2026 року складе близько 12,1%, для родин загиблих військових зростання відбудеться за іншим механізмом. Уряд переглянув саме адресну допомогу та мінімальні рівні забезпечення. Це означає, що держава просто підтягує їхній дохід до нової гарантованої планки, яка є значно вищою за результат звичайної індексації.

Вже з наступного року, від березня 2027-го, ці нові фіксовані суми також будуть підлягати щорічній індексації на загальних засадах.