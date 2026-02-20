Як позбутися пилу на меблях на три тижні / © pexels.com

Щоденна війна з пилом багатьом знайома до болю: щойно закінчили протирати комод, а на полиці вже знову осів тонкий сірий шар. І справа зовсім не у якості прибирання. У всьому винна статична електрика — меблі буквально притягують мікрочастинки з повітря. Саме тому звичайне протирання часто дає лише короткочасний ефект.

Щоб зупинити цей нескінченний цикл, не потрібно витрачатися на дорогі засоби з магазину. Ефективний антистатичний розчин легко приготувати вдома з компонентів, які майже напевно є під рукою.

Як правильно обробляти меблі від пилу

Секрет простий: розчин утворює на поверхні ледь помітний захисний шар, що не накопичує пил, а відштовхує його.

Для приготування знадобиться:

200–250 мл води (краще фільтрованої або кип’яченої, щоб уникнути білих розводів);

2 столові ложки 9% оцту — він нейтралізує забруднення та знезаражує;

3–4 краплі оливкової або іншої рослинної олії — саме вона відповідає за легкий блиск і створення антистатичної плівки.

Спершу налийте воду в пульверизатор, додайте оцет і кілька крапель олії. Якщо хочете приємного аромату замість оцтового запаху, можна доповнити суміш 2–3 краплями ефірної олії — лаванди, лимона або м’яти.

Перед використанням флакон обов’язково потрібно струсити: олія не розчиняється у воді, тому важливо щоразу створювати емульсію. Наносьте засіб не безпосередньо на меблі, а спочатку на серветку з мікрофібри — так ви уникнете надлишкової вологи.

Звичайна мокра ганчірка часто лише розмазує пил і зволожує його, через що після висихання частинки ще швидше осідають назад. У цьому ж рецепті кожен компонент працює стратегічно: оцет видаляє жирні сліди та мікроби, а олія робить поверхню менш «привабливою» для пилу. У результаті мікрочастинки не затримуються — вони просто не мають за що зачепитися.

Так меблі довше залишаються чистими, а прибирання перестає бути щоденним випробуванням.