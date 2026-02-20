ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Пил зникає на три тижні: додайте це в пульверизатор — і про прибирання можна не думати

Позбутися пилу на меблях значно легше, ніж здається. Усе вирішує не сила тертя, а правильна формула. Варто знати, що саме додати у пульверизатор — і поверхні залишатимуться чистими набагато довше.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися пилу на меблях на три тижні

Як позбутися пилу на меблях на три тижні / © pexels.com

Щоденна війна з пилом багатьом знайома до болю: щойно закінчили протирати комод, а на полиці вже знову осів тонкий сірий шар. І справа зовсім не у якості прибирання. У всьому винна статична електрика — меблі буквально притягують мікрочастинки з повітря. Саме тому звичайне протирання часто дає лише короткочасний ефект.

Щоб зупинити цей нескінченний цикл, не потрібно витрачатися на дорогі засоби з магазину. Ефективний антистатичний розчин легко приготувати вдома з компонентів, які майже напевно є під рукою.

Як правильно обробляти меблі від пилу

Секрет простий: розчин утворює на поверхні ледь помітний захисний шар, що не накопичує пил, а відштовхує його.

Для приготування знадобиться:

  • 200–250 мл води (краще фільтрованої або кип’яченої, щоб уникнути білих розводів);

  • 2 столові ложки 9% оцту — він нейтралізує забруднення та знезаражує;

  • 3–4 краплі оливкової або іншої рослинної олії — саме вона відповідає за легкий блиск і створення антистатичної плівки.

Спершу налийте воду в пульверизатор, додайте оцет і кілька крапель олії. Якщо хочете приємного аромату замість оцтового запаху, можна доповнити суміш 2–3 краплями ефірної олії — лаванди, лимона або м’яти.

Перед використанням флакон обов’язково потрібно струсити: олія не розчиняється у воді, тому важливо щоразу створювати емульсію. Наносьте засіб не безпосередньо на меблі, а спочатку на серветку з мікрофібри — так ви уникнете надлишкової вологи.

Звичайна мокра ганчірка часто лише розмазує пил і зволожує його, через що після висихання частинки ще швидше осідають назад. У цьому ж рецепті кожен компонент працює стратегічно: оцет видаляє жирні сліди та мікроби, а олія робить поверхню менш «привабливою» для пилу. У результаті мікрочастинки не затримуються — вони просто не мають за що зачепитися.

Так меблі довше залишаються чистими, а прибирання перестає бути щоденним випробуванням.

Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie