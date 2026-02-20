ТСН у соціальних мережах

"Чорний ящик" для планети: як в Австралії готуються до кінця світу

На австралійському острові Тасманія розпочалося будівництво гігантського «чорного ящика» Землі.

Дар'я Щербак
Кінець світу

Кінець світу / © Freepik

На австралійському острові Тасманія реалізується проєкт Earth’s Black Box. Це сталевий моноліт, призначений для автономного збору та безперервного зберігання даних про екологічний стан планети, кліматичні зміни та ключові рішення людства на випадок масштабної глобальної кризи.

Про це пише BILD.

У західній частині Тасманії зводять конструкцію завдовжки близько десяти метрів. Моноліт виготовляють зі сталі товщиною 7,5 сантиметра та встановлюють на міцній гранітній основі. Для реалізації проєкту було обрано максимально віддалений та геологічно стабільний район.

«Чорний ящик» Землі / © Bild

«Чорний ящик» Землі / © Bild

Проект розрахований на століття автономної роботи та функціонуватиме за рахунок сонячної енергії. Всередині сталевої конструкції розмістять накопичувачі даних. Вони запрограмовані на безперервну фіксацію критично важливих показників у режимі реального часу:

  • Рівень концентрації вуглекислого газу (CO₂) в атмосфері.

  • Температура повітря та показники нагрівання світового океану.

  • Рівень закислення морів.

  • Обсяги глобального енергоспоживання.

Окрім екологічних та кліматичних параметрів, система також зберігатиме соціально-політичний контекст: ухвалені політичні рішення світових лідерів, новинні зведення та резонансні публікації у соціальних мережах.

Автори ініціативи зазначають, що Earth’s Black Box функціонуватиме за принципом бортового самописця. У разі критичного глобального колапсу, зібраний масив даних дозволить майбутнім поколінням проаналізувати послідовність подій та рішень, які призвели до кризи.

Наразі триває етап будівництва та технічного налаштування. Повноцінний запуск системи збору даних заплановано на період до 2026 року.

Нагадаємо, «живий Нострадамус» Атос Саломе з Бразилії вважає, що наша планета стає дедалі страшнішою та дестабілізаційною, а світу, до якого ми звикли, скоро настане кінець. Саломе прогнозує у світі «війну без танків і ракет».

