Потепління призведе до катастрофічних наслідків: що чекає на Антарктиду до 2100 року

Антарктида / © Associated Press

Антарктида стрімко нагрівається, і нове дослідження демонструє два можливі шляхи розвитку подій — від контрольованих наслідків до масштабної втрати льоду та загрози для світового рівня моря. Моделювання вказує, що швидкість і масштаб майбутніх змін залежатимуть від того, наскільки людство скоротить викиди.

Про це повідомило видання Рhys.org.

Провідна авторка, професорка Бетан Дейвіс з Ньюкаслського університету, наголошує: майбутнє регіону залежить від рішень, які ухвалюються сьогодні. За низьких викидів можна уникнути найгірших наслідків, однак за високих — існує ризик втрати морського льоду, шельфових льодовиків і навіть таких знакових видів, як пінгвіни.

Науковці зосередилися на Антарктичному півострові — одному з найвразливіших до кліматичних змін регіонів. Вони проаналізували три сценарії:

підвищення температури на 1,8 °C до 2100 року (низькі викиди),

3,6 °C (середньо-високі),

4,4 °C (дуже високі).

Оцінювали вісім ключових складників екосистеми — від морського та наземного льоду до стану Південного океану й екстремальних погодних явищ, зокрема хвиль спеки.

Професор Пітер Конві, який працює в регіоні з кінця 1980-х років, каже: для тих, хто регулярно повертається на півострів, зміни стали очевидними — попри те, що для туриста Антарктида й досі здається суцільним льодовим простором.

За сценарієм найвищих викидів площа морського льоду може скоротитися приблизно на 20%. Це загрожує видам, залежним від льоду, зокрема крилю — ключовій ланці харчового ланцюга для китів і пінгвінів. Тепліші води Південного океану також пришвидшуватимуть руйнування шельфових льодовиків, що сприятиме підвищенню рівня моря у світі.

Професор Мартін Зігерт зазначає: перевищення межі в 1,5 °C для Антарктичного півострова означає значно ризикованіший сценарій, ніж вважалося раніше. Частина змін може стати незворотною у межах людського життя.

Водночас сценарій із нижчими викидами дає шанс обмежити наслідки: морський лід зменшиться незначно, внесок регіону в підвищення рівня моря вимірюватиметься лише кількома міліметрами, а більшість льодовиків залишаться впізнаваними.

Науковці підкреслюють: нинішня траєкторія світу відповідає середньому або середньо-високому рівню викидів. Без рішучих дій наслідки потепління в Антарктиці позначаться далеко за її межами — через зміни океанічної та атмосферної циркуляції. Зміни в Антарктиді, наголошують дослідники, не залишаються лише в Антарктиді.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що в майбутньому всі континенти можуть знову об’єднатися. Дослідники попереджають: наслідком може стати масове вимирання.