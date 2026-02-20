ТСН у соціальних мережах

Потепління призведе до катастрофічних наслідків: що чекає на Антарктиду до 2100 року

Антарктичний півострів залишається одним із найвразливіших регіонів планети. Нове дослідження показало, як різні рівні викидів визначать долю Антарктиди до 2100 року.

Софія Бригадир
Антарктида

Антарктида / © Associated Press

Антарктида стрімко нагрівається, і нове дослідження демонструє два можливі шляхи розвитку подій — від контрольованих наслідків до масштабної втрати льоду та загрози для світового рівня моря. Моделювання вказує, що швидкість і масштаб майбутніх змін залежатимуть від того, наскільки людство скоротить викиди.

Про це повідомило видання Рhys.org.

Провідна авторка, професорка Бетан Дейвіс з Ньюкаслського університету, наголошує: майбутнє регіону залежить від рішень, які ухвалюються сьогодні. За низьких викидів можна уникнути найгірших наслідків, однак за високих — існує ризик втрати морського льоду, шельфових льодовиків і навіть таких знакових видів, як пінгвіни.

Науковці зосередилися на Антарктичному півострові — одному з найвразливіших до кліматичних змін регіонів. Вони проаналізували три сценарії:

  • підвищення температури на 1,8 °C до 2100 року (низькі викиди),

  • 3,6 °C (середньо-високі),

  • 4,4 °C (дуже високі).

Оцінювали вісім ключових складників екосистеми — від морського та наземного льоду до стану Південного океану й екстремальних погодних явищ, зокрема хвиль спеки.

Професор Пітер Конві, який працює в регіоні з кінця 1980-х років, каже: для тих, хто регулярно повертається на півострів, зміни стали очевидними — попри те, що для туриста Антарктида й досі здається суцільним льодовим простором.

За сценарієм найвищих викидів площа морського льоду може скоротитися приблизно на 20%. Це загрожує видам, залежним від льоду, зокрема крилю — ключовій ланці харчового ланцюга для китів і пінгвінів. Тепліші води Південного океану також пришвидшуватимуть руйнування шельфових льодовиків, що сприятиме підвищенню рівня моря у світі.

Професор Мартін Зігерт зазначає: перевищення межі в 1,5 °C для Антарктичного півострова означає значно ризикованіший сценарій, ніж вважалося раніше. Частина змін може стати незворотною у межах людського життя.

Водночас сценарій із нижчими викидами дає шанс обмежити наслідки: морський лід зменшиться незначно, внесок регіону в підвищення рівня моря вимірюватиметься лише кількома міліметрами, а більшість льодовиків залишаться впізнаваними.

Науковці підкреслюють: нинішня траєкторія світу відповідає середньому або середньо-високому рівню викидів. Без рішучих дій наслідки потепління в Антарктиці позначаться далеко за її межами — через зміни океанічної та атмосферної циркуляції. Зміни в Антарктиді, наголошують дослідники, не залишаються лише в Антарктиді.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що в майбутньому всі континенти можуть знову об’єднатися. Дослідники попереджають: наслідком може стати масове вимирання.

