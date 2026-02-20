Чеки в Україні будуть видавати по-новому: уряд запустив нову програму

Чеки / © pixabay.com

В Україні стартує пілотний проєкт «єЧек» — державна програма електронних чеків, яка дозволить покупцям отримувати розрахункові документи безпосередньо у банківських застосунках.

Про запуск ініціативи повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу — менше зайвих витрат», — зазначила прем’єрка.

Пілот уже запрацює у чотирьох банках — ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank та monobank. До тестування також долучилися торговельні мережі «Аврора», «Фора», Auchan і автозаправні станції «Укрнафта».

За словами Свириденко, проєкт може зменшити витрати підприємців. Друк одного паперового чека коштує близько 7 копійок. За даними ДПС, лише за минулий рік український бізнес сформував понад 9 мільярдів чеків. Ініціатива має й екологічну складову. Термопапір, який використовують для друку чеків, часто містить бісфеноли та не підлягає переробці.

«Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий», — йдеться в повідомлені.

Свириденко запросила підприємців запрошують долучитися до пілотного етапу.

