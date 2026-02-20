- Дата публікації
Чеки в Україні будуть видавати по-новому: уряд запустив нову програму
До тестування вже долучилися чотири банки та великі торговельні мережі. Очікується, що бізнес щороку економитиме мільйони гривень.
В Україні стартує пілотний проєкт «єЧек» — державна програма електронних чеків, яка дозволить покупцям отримувати розрахункові документи безпосередньо у банківських застосунках.
Про запуск ініціативи повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу — менше зайвих витрат», — зазначила прем’єрка.
Пілот уже запрацює у чотирьох банках — ПриватБанк, ПУМБ, VST Bank та monobank. До тестування також долучилися торговельні мережі «Аврора», «Фора», Auchan і автозаправні станції «Укрнафта».
За словами Свириденко, проєкт може зменшити витрати підприємців. Друк одного паперового чека коштує близько 7 копійок. За даними ДПС, лише за минулий рік український бізнес сформував понад 9 мільярдів чеків. Ініціатива має й екологічну складову. Термопапір, який використовують для друку чеків, часто містить бісфеноли та не підлягає переробці.
«Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий», — йдеться в повідомлені.
Свириденко запросила підприємців запрошують долучитися до пілотного етапу.
Нагадаємо, раніше Свириденко повідомила, що власники приватних будинків та таунхаусів можуть отримати кредит під 0% річних на придбання обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% вартості обладнання залежно від комплектації системи.