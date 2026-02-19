Тариф на світло від 1 березня: в уряді визначилися з ціною для населення

Тариф не змінився / © pixabay.com

Реклама

Кабмін України ухвалив остаточне рішення щодо вартості електроенергії для населення. Від 1 березня жодних змін не відбудеться — базовий тариф залишається на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год.

Про це йдеться у відповідному рішенні уряду.

Попри те, що енергосистема потребує значних інвестицій у відновлення та модернізацію, уряд вирішив не підвищувати тариф у соціально чутливий період.

Реклама

Для частини домогосподарств зберігаються спеціальні тарифи. Найбільше економлять ті, хто використовує електроенергію для опалення. Для таких споживачів діє ставка 2,64 грн за 1 кВт-год за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць. Це суттєво зменшує витрати для приватних будинків та квартир із електроопаленням.

Ще одна можливість зекономити — нічний тариф. Власники двозонних лічильників оплачують електроенергію за 2,16 грн за 1 кВт-год у період від 23:00 до 07:00. Найбільший ефект отримують ті, хто переносить роботу енергоємних приладів — бойлерів, пральних машин, сушарок — саме на нічні години.

Доки тарифи на світло заморожено, інші комунальні послуги демонструють поступове зростання. За даними Держстату, протягом минулого року найбільше здорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками (на 10,9%), вивезення побутових відходів (на 4,2%) та утримання та ремонт житла (на 3,2%).