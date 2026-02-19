ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
493
Час на прочитання
1 хв

Акторка Ребел Вільсон показала нове фото своєї вагітної дружини

Скоро в зірковій родині з’явиться друга дитина.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ребел Вільсон із дружиною

Ребел Вільсон із дружиною / © Instagram Ребел Вілсон

45-річна акторка і продюсерка Ребел Вілсон поділилася у своєму Instagram знімком, на якому позувала її дружина — дизайнерка Рамона Агрума, яка зараз вагітна. Вона була зображена на пляжі.

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Жінка позувала в смугастій футболці та підкатаних джинсах. Її вагітний живіт уже помітно збільшився. «Мені так пощастило, що в моєму житті стільки любові та прекрасних подій завдяки цій красуні. З Днем святого Валентина! (і всім самотнім людям: я вас розумію, я сама була такою більшу частину свого життя — живіть своїм кращим, справжнім життям, і ви сяятимете, а той, хто вам потрібен, побачить ваше світло!)» — написала Ребел під знімком.

Зазначимо, одружилися Ребел і Рамона в Італії 28 вересня 2024-го — вони обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія. До речі, акторка розкрила роман із дизайнером у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінг-аут. Уже на початку листопада того ж року в пари народилася донька за допомогою сурогатної матері. Сім’я мешкає в Лос-Анджелесі та веде активний і світський спосіб життя — часто разом виходять на червоні доріжки заходів.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / © Instagram Ребел Вілсон

Про вагітність Рамони пара оголосила на початку грудня.

Раніше, нагадаємо, Ребел Вілсон у лубутенах і оксамитовій сукні з контрастними акцентами з 'явилася на прем’єрі фільму.

