44-річна Ребел Вілсон вперше вийшла заміж: акторка зіграла розкішне весілля з коханою в Італії

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон офіційно позбулася статусу холостячки та зіграла весілля зі своєю коханою, дизайнеркою Рамоною Агрумою.

Радісну новину закохані поки що тримають у секреті. Утім, про розкішне весілля молодят дізналося видання People. Зазначається, що парочка офіційно уклала шлюб в Італії. Акторка та дизайнерка обмінялися шлюбними обітницями на острові Сардинія у суботу, 28 вересня.

Ребел Вілсон та Рамона Аргума / Фото: instagram.com/rebelwilson

Зазначається, що це місце є неабияк особливим для закоханих, тож для проведення події його обрали не просто так. Річ у тім, що Вілсон та Аргума саме там вперше провели свою спільну відпустку після того, як розсекретили стосунки.

До слова, Ребел Вілсон розкрила роман з Рамоною Аргумою у червні 2022 року, коли публічно здійснила камінгаут. Вже на початку листопада того ж роки у пари народилася донька за допомогою сурогатного материнства. Закохані заручилися на День святого Валентина 2023 року. А тепер парочка офіційно уклала шлюб, який для 44-річної Вілсон став першим.

Ребел Вілсон з донькою та дружиною / Фото: instagram.com/rebelwilson

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Лана Дель Рей вперше вийшла заміж. У Мережі вже з'явилися перші кадри з таємного весілля виконавиці.

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