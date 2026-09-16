До 1000 поранених щодня: Німеччина готує лікарні до можливої війни з Росією — Bloomberg

Армія Німеччини (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Німеччині перевіряють готовність лікарень та медичної інфраструктури до можливого воєнного сценарію. Бундесвер розглядає навіть відновлення підземного медичного бункера часів Холодної війни, а цивільних лікарів навчають працювати з масовими бойовими травмами.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Одним із таких об’єктів є підземний медичний пункт в Ульмі, збудований 1979 року на випадок ядерного удару. Він здатний вмістити до 2000 людей на 90 днів і майже три десятиліття не використовувався. Тепер німецькі військові вивчають можливість його відновлення.

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Підготовка відбувається на тлі оцінок, що Росія може бути готова до нападу на територію НАТО до 2029 року. Через центральне розташування Німеччина у такому разі може стати одним із головних транзитних вузлів для військ та місцем лікування поранених.

За сценаріями Бундесверу, у разі великого конфлікту до Німеччини може щодня надходити до 1000 поранених військових. П’ять військових госпіталів швидко вичерпають свої можливості, тому основне навантаження ляже і на цивільні лікарні.

«Чи готова наша система охорони здоров'я до цього? Єдина відповідь: ні», — визнав головний лікар і командувач військового госпіталю в Ульмі Бенедикт Фрімерт.

Лікарів навчають працювати з бойовими травмами

Ще однією проблемою залишається нестача спеціалістів із досвідом лікування бойових поранень. За оцінками, у Німеччині таких лікарів лише кілька сотень.

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Бундесвер разом із Німецьким товариством травматологів проводить для цивільних хірургів спеціальні курси з лікування масових жертв та воєнних травм. Попит на них настільки високий, що деякі землі бронюють цілі тижні навчання. Найінтенсивніші програми дозволяють підготувати лише 50–100 хірургів на рік.

У березні військові вже провели найбільші за десятиліття медичні навчання, під час яких моделювали напад на Литву та евакуацію поранених до лікарень Берліна й Бранденбурга.

Німеччина враховує досвід України

У матеріалі Bloomberg окремо згадується досвід української медицини після повномасштабного вторгнення Росії.

Анестезіологиня та професорка з Києва Катерина Бєлка розповіла, що лікарні переносили пацієнтів на нижні поверхи, барикадували вікна, переобладнували підземні приміщення на процедурні, а після атак на енергетичну інфраструктуру встановлювали генератори та сонячні батареї.

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У самій Німеччині лікарні також уже створюють кризові групи, оцінюють можливість облаштування підземних укриттів та збільшують запаси медикаментів. Водночас медична система країни залишається залежною від імпортних компонентів для виробництва антибіотиків і знеболювальних.

Німецька влада також готує новий Закон про безпеку охорони здоров’я, який має покращити координацію між військовими та цивільними лікарнями і дозволити в реальному часі бачити доступні ліжка, медикаменти та персонал.

У НАТО заговорили про можливу війну з Росією — останні новини

На тлі зростання напруженості в Європі країни НАТО посилюють підготовку до можливого конфлікту з Росією. 14 вересня російський фрегат у Балтійському морі випустив дві сигнальні ракети у бік данського військового гелікоптера Fennec, одна з яких пролетіла у небезпечній близькості. У Данії назвали інцидент неприйнятним і викликали російського посла.

Паралельно у країнах Європи фіксують дедалі більше підозрілих інцидентів і гібридних атак. Зокрема, над Литвою перехопили невідомий безпілотник, який летів з боку Білорусі та, за попередньою оцінкою, міг нести вибухівку.

Водночас країни східного флангу НАТО активно укріплюють кордони — будують протитанкові рови, бункери, мінні поля та інші оборонні рубежі. За оцінками західних розвідслужб, Росія може бути готовою до «великої війни» до 2029 року, тоді як у Європі побоюються, що не встигають нарощувати оборонні спроможності такими ж темпами.

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