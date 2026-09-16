У Європі відбулася низка диверсій / © Associated Press

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У Балтійському морі стався небезпечний інцидент за участю військових РФ та Данії. 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети по гелікоптеру Fennec данських ВПС, який здійснював планове спостереження за цим судном у міжнародних водах поблизу Гедсера. Крім цього, упродовж 14–15 вересня у кількох європейських країнах зафіксували низку диверсій та підозрілих подій, що за своїм почерком нагадують методи дій російських спецслужб і військових.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни.

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Агресія в морі та тривожні інциденти в Європі: Росію підозрюють у серії провокацій

Про інцидент у Балтійському морі того ж дня офіційно поінформували Збройні сили Данії, уточнивши, що один зі снарядів пролетів у небезпечній близькості від вертольота.

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Наступного дня, 15 вересня, на подію відреагували урядовці країни. Міністр оборони Данії Єппе Бруус підкреслив, що подібний випадок трапився вперше та яскраво свідчить про готовність Москви йти на невиправдані ризики.

Водночас Міністерство закордонних справ Данії назвало такі дії «абсолютно неприйнятними» та повідомило про виклик російського посла для надання пояснень.

Паралельно з морською провокацією, 14 та 15 вересня у Європі відбулася низка дивних подій з російським почерком. Наразі офіційного підтвердження участі РФ у цих подіях немає.

Зокрема, у ніч проти 15 вересня італійські винищувачі, які виконують завдання в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору, перехопили невідомий безпілотник у небі над Литвою. За словами керівника Національного центру управління кризами Литви Вільмантаса Віткаукаса, дрон прямував з боку Білорусі і, найімовірніше, ніс вибухівку.

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Оборонне відомство та влада Литви вже розпочали розслідування. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто припустив, що безпілотник належить РФ, а джерело видання Reuters в українському війську зазначило, що знайдені уламки схожі на залишки БпЛА типу «Герань-2».

Схожий випадок трапився й у Німеччині. Державна кримінальна поліція повідомила про виявлення залишків невстановленого безпілотника на схід від озера Штайнхедер — усього за один кілометр від військової авіабази Вунсторф. Місцева влада знала про інцидент ще 14 вересня.

Тим часом у Нідерландах зафіксували втручання в роботу транспортної системи. Компанія ProRail, що відповідає за державну залізничну інфраструктуру, 15 вересня заявила про спланований саботаж: невідомі виклали на колії труби та інші сторонні предмети.

Це спричинило 35 збоїв у русі пасажирських і вантажних потягів по всій країні, однак фахівцям уже вдалося повністю усунути наслідки та відновити рух. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що наразі не можуть незалежно підтвердити особи тих, хто стоїть за організацією цих подій у європейських країнах.

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Атака російського фрегата на вертоліт Данії: головне

Нагадаємо, російський фрегат у міжнародних водах поблизу Гедсера випустив дві сигнальні ракети без попередження чи спроб зв’язку по гелікоптеру Fennec ВПС Данії, який здійснював планове фотоспостереження. Одна з ракет пролетіла на небезпечно близькій відстані. Начальник ВПС Данії Ян Дам заявив, що запуск міг призвести до влучання, а Копенгаген тепер перегляне безпеку виконання подібних місій.

Згідно із супутниковими знімками, південніше острова Мен виявлено два великі неідентифіковані кораблі завдовжки близько 120–130 метрів, що за габаритами відповідають російським фрегатам. Оскільки судна не передавали сигналів ідентифікації, це може свідчити про спробу приховати свою присутність у міжнародних водах.

Данія різко засудила такі дії РФ. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала їх «безрозсудними» та спрямованими на залякування, очільник МЗС Ларс Лекке Расмуссен вважає поведінку росіян «абсолютно неприйнятною», а міністр оборони Єппе Бруус наголосив, що політ був абсолютно законним. Через інцидент дипломатичне відомство викликало посла РФ.

У відповідь посол РФ у Данії Володимир Барбін відкинув звинувачення та назвав політ гелікоптера «провокацією» і «небезпечним маневром». Він заявив, що саме Данія діє безрозсудно, намагаючись пояснити свої дії стандартною рутинною практикою в міжнародних водах.

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