Данія жорстко відповіла на атаку російського фрегата по гелікоптеру

Данія викликала російського посла / © Associated Press

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У Європі загострюється безпекова ситуація на тлі серії інцидентів, за якими стоїть Росія. Зокрема, Данія ухвалила рішення викликати російського посла через надзвичайну подію в Балтійському морі, де військовий корабель РФ випустив дві сигнальні ракети в бік гелікоптера данської армії.

Про це повідомляє The Guardian.

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Данія викликала російського посла через атаку на гелікоптер

Інцидент стався під час виконання данським бортом, як зазначили у Копенгагені, «рутинного спостереження» за фрегатом.

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Коментуючи ситуацію, прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила:

«Безрозсудні дії Росії щодо данських військових під час учорашнього планового польоту. Дії Росії мають на меті залякування та розкол. Їм це не вдасться. Ми не похитнемося».

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен також дав різку оцінку події, наголосивши, що така поведінка екіпажу фрегата є «цілковито неприйнятною».

Цей випадок трапився на тлі загального погіршення безпекової ситуації в регіоні. Минулої ночі винищувачі НАТО, розгорнуті на східному фланзі Альянсу, збили над Литвою безпілотник, який, імовірно, летів з території Білорусі.

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Водночас у Польщі поблизу узбережжя Балтійського моря виявили уламки ймовірного російського дронa.

Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік вертольота Данії

Нагадаємо, російський фрегат випустив дві сигнальні ракети у бік вертольота «Феннек» Військово-повітряних сил Данії. Інцидент стався в міжнародних водах поблизу Гедсера, коли данське повітряне судно здійснювало планове фотоспостереження.

Одна з піротехнічних ракет, які зазвичай використовують для привернення уваги на морі, пролетіла на невеликій відстані від вертольота.

За інформацією Forsvaret, цей крок з боку РФ був небезпечним.

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