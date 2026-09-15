Дания жестко ответила на атаку российского фрегата по вертолету

Дания вызвала российского посла / © Associated Press

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В Европе обостряется ситуация безопасности на фоне серии инцидентов, за которыми стоит Россия. В частности, Дания приняла решение вызвать российского посла из-за чрезвычайного происшествия в Балтийском море, где военный корабль РФ выпустил две сигнальные ракеты в сторону вертолета датской армии.

Об этом сообщает The Guardian.

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Дания вызвала российского посла из-за атаки на вертолет

Инцидент произошел при исполнении датским бортом, как отметили в Копенгагене, «рутинного наблюдения» за фрегатом.

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Комментируя ситуацию, премьер-министр Мэтте Фредериксен заявила:

«Безрассудные действия России в отношении датских военных во время планового полета. Действия России преследуют целью запугивание и раскол. У них это не получится. Мы не пошатнемся».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен также дал резкую оценку происшествию, подчеркнув, что такое поведение экипажа фрегата является «совершенно неприемлемым».

Этот случай произошел на фоне всеобщего ухудшения обстановки безопасности в регионе. Прошлой ночью истребители НАТО, развернутые на восточном фланге Альянса, сбили над Литвой беспилотник, который предположительно летел с территории Беларуси.

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В то же время в Польше у побережья Балтийского моря нашли обломки вероятно российского дрона.

Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в вертолет Дании

Напомним, российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону вертолета «Феннек» Военно-воздушных сил Дании. Инцидент произошел в международных водах близ Гедсера, когда датское воздушное судно осуществляло плановое фотонаблюдение.

Одна из пиротехнических ракет, обычно используемых для привлечения внимания на море, пролетела на небольшом расстоянии от вертолета.

По информации Forsvaret, этот шаг со стороны РФ был небезопасен.

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