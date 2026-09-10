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РФ уже «у дверей»: в одной из стран Европы признали реальную угрозу
В Германии предупреждают об опасных действиях русской Федерации.
Российская угроза для Европы становится все более ощутимой, а Москва усиливает агрессивные действия против стран НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет The Guardian.
По его словам, российская угроза «достигла наших границ и вполне реальна». Именно поэтому Вадефуль призвал усиливать европейскую составляющую Североатлантического союза.
«Попытка нападения России в аэропорту Лейпцига — это лишь самый свежий случай в ряде постоянно растущих агрессивных действий России против Европы и НАТО. Россия и ее партнеры действуют в рамках глобальной сети против наших интересов и в пользу собственных империалистических претензий на статус великой державы», — заявил глава немецкого МИД.
Он также отметил необходимость усиления НАТО, в частности его европейской составляющей, на фоне неопределенности будущего трансатлантических отношений с США.
Угроза РФ для НАТО — последние новости
Reuters со ссылкой на двух западных чиновников сообщает о том, что РФ могла испытывать секретное оружие, способное ослепить Европу. Речь идет о секретной технологии, предназначенной для скрытого вывода из строя критически важных подводных кабелей. Операцию обнаружили силы НАТО, а затем российские суда прекратили обучение и покинули район.
В то же время разведка Дании заявила, что Кремль готовит диверсии против оборонных компаний, связанных с военной поддержкой Украины. Среди возможных способов диверсий называют, в частности, поджоги.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил о новой опасности от России. По его словам, Москва «становится все более безрассудной» в войне с Украиной, а «опасность, которую представляет Россия, очевидна».