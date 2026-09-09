В Кремле придумали "быстрый путь к миру" и выдвинули требование США

Путин и Ушаков. / © Associated Press

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В Кремле нагло заявили, что Соединенные Штаты Америки якобы могли бы способствовать скорейшему прекращению боевых действий в Украине. Впрочем, не обошлось без ультиматумов.

Об этом заявил помощник президента-диктатора РФ Юрий Ушаков.

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«Вашингтон для скорейшего прекращения военных действий мог бы прекратить оказывать прямую помощь Украине», — высказался представитель «фюрера».

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Ушаков добавил, что «разговор Путина и Трампа был закрытым», во время которого «обсуждался вопрос достижения мирного урегулирования».

По словам Ушакова, нельзя исключать возможность возобновления трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби. Поскольку «фюрер» Владимир Путин во время встречи с посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждал возможное возобновление контактов с Киевом в таком формате.

Мирные переговоры — последние заявления РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз озвучил циничную позицию Кремля: в Москве не считают переговоры причиной прекращения боевых действий. По словам Лаврова, Россия якобы готова к дипломатическому диалогу, но в то же время будет продолжать добиваться своих целей военным путем.

В то же время пресс-секретарь президента-диктатора Дмитрий Песков высказался, что Москва рассчитывает в ближайшее время возобновить трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной «в обозримой перспективе».

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