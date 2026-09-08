Москва получила пощечину от бывшего западного партнера: Захарова пригрозила «болезненным» ответом

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

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МИД РФ разозлился на бывшего западного партнера — Венгрию — за массовое выдворение дипломатов и пообещал «жесткий и болезненный» ответ.

Об этом говорится в заявлениях МИД РФ и пресс-секретаря дипломатического ведомства, которые цитируют российские пропагандистские СМИ.

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Грозная реакция РФ

«Россия ответит на высылку 10 дипломатов», — лаконично заявили в МИД РФ, не уточнив, какими именно мерами планируют ответить Будапешту.

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В то же время спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что ответ будет «жестким и болезненным».

«Ответ русофобскому лбу в Будапеште будет жестким и болезненным», — пригрозила Захарова.

А посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов также назвал высылку дипломатов недружественным шагом и заявил, что Москва на него ответит.

Реакция Украины

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение министерства иностранных дел Венгрии «очень своевременным, которое укрепит безопасность Венгрии и Европы в целом». По его мнению, «чем меньше российских дипломатов работает в ЕС, тем меньше будет актов саботажа, дезинформации и провокаций».

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«Среди других критически важных шагов по защите Европы от злонамеренного влияния России должен быть запрет на въезд для российских участников боевых действий, максимальное ограничение выдачи всех типов виз для граждан РФ и закрытие „российских домов“, — отметил дипломат.

Венгрия выгоняет российских дипломатов — что известно

Напомним, накануне МИД Венгрии заявил о выдворении из страны 10 сотрудников российского дипломатического представительства. В Будапеште объяснили, что их деятельность признана силами безопасности «недопустимой».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр после Виктора Орбана провел кадровые «чистки» в МИДе страны. Он уволил чиновников, работавших с эксочельщиком ведомства Петером Сиярто.

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