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Мелания и Дональд Трамп почти не разговаривают: что происходит в браке президентской четы
Биограф американского президента заявил о серьезном отдалении супругов, в то время как все больше времени рядом с Трампом проводит его помощница Натали Гарп.
В Сети вновь обсуждают отношения Дональда и Мелании Трамп. Журналист и биограф американского президента Майкл Вульф утверждает, что супруги якобы почти не общаются, а первая леди проводит всё меньше времени рядом с мужем.
Об этом пишет Yahoo! News.
По словам Вульффа, Мелания якобы избегала некоторых мероприятий, на которых должна была присутствовать исполнительная помощница президента Натали Харп. В то же время официальных подтверждений конфликта или разрыва между супругами нет, а сами Трампы эти предположения не комментировали.
Слухи усилились из-за редких появлений первой леди на публике. По подсчетам журналистов, в течение первых семи месяцев 2026 года Мелания появлялась на публике лишь 38 дней. Летом она пропустила несколько важных мероприятий, на которых присутствовал её супруг.
В свою очередь, Натали Харп практически постоянно сопровождает Дональда Трампа — во время официальных поездок, публичных выступлений и посещения его гольф-клубов. Она работает с материалами для социальных сетей президента и распечатывает для него новости и посты, за что получила прозвище «человек-принтер».
Особое внимание привлекли обнародованные личные письма, которые Харп якобы отправляла Трампу. Однако доказательств того, что их отношения выходят за рамки служебных, нет. В Белом доме помощницу назвали одной из самых преданных и трудолюбивых сотрудниц в команде президента.
Стоит отметить, что утверждения о проблемах в браке Трампов основаны на словах Вульффа и неназванных источниках. Представители президента и первой леди официально их не подтверждали.