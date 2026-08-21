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В красной юбке-карандаше и на высоких шпильках: Мелания Трамп появилась на публике после месячного перерыва
Первая леди США вместе со своим мужем Дональдом Трампом посетила мероприятие в Розовом саду Белого дома накануне Гран-при Freedom 250.
Мелания Трамп появилась на первом за более чем месяц крупном публичном мероприятии. Вместе со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом, она посетила мероприятие в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, организованное накануне гонки Freedom 250.
Для выхода первая леди выбрала эффектное сочетание голубого и красного цветов. На ней была рубашка свободного кроя небесного оттенка с объемными рукавами, широкими манжетами с золотыми пуговицами и высоко поднятым воротником.
Мелания заправила рубашку в облегающую красную юбку-карандаш длины миди, которая подчеркнула ее стройную фигуру.
Наряд она дополнила красными замшевыми туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.
Миссис Трамп уложила волосы в красивые локоны, нанесла традиционный макияж смоки-айс и накрасила губы нежно-розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги.
На мероприятии супруги появились, держась за руки. Дональд был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук с узором и полосками.
Напомним, Мелания Трамп в бомбере и белых брюках появилась на чемпионате мира по футболу, который состоялся в июле.