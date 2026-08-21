В красной юбке-карандаше и на высоких шпильках: Мелания Трамп появилась на публике после месячного перерыва

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

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Мелания Трамп появилась на первом за более чем месяц крупном публичном мероприятии. Вместе со своим мужем, президентом США Дональдом Трампом, она посетила мероприятие в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, организованное накануне гонки Freedom 250.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Для выхода первая леди выбрала эффектное сочетание голубого и красного цветов. На ней была рубашка свободного кроя небесного оттенка с объемными рукавами, широкими манжетами с золотыми пуговицами и высоко поднятым воротником.

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Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания заправила рубашку в облегающую красную юбку-карандаш длины миди, которая подчеркнула ее стройную фигуру.

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Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Наряд она дополнила красными замшевыми туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Миссис Трамп уложила волосы в красивые локоны, нанесла традиционный макияж смоки-айс и накрасила губы нежно-розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги.

Мелания Трамп / © Associated Press

На мероприятии супруги появились, держась за руки. Дональд был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук с узором и полосками.

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп в бомбере и белых брюках появилась на чемпионате мира по футболу, который состоялся в июле.

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