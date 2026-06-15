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В кожаном жакете и платье с декольте: Мелания Трамп на турнире в Белом доме
Первая леди выглядела эффектно в образе total black.
На Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне состоялся турнир UFC Freedom 250. Мероприятие посетили президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп.
Первая леди появилась там в черном платье ниже колен с пикантным декольте и разрезом сзади на юбке от бренда Dolce & Gabbana, поверх которой она надела кожаный однобортный жакет.
Свой наряд супруга президента дополнила черными туфлями на шпильках от Christian Louboutin.
У Мелании была прическа с локонами, макияж смоки айс с розовой помадой на губах и молочный маникюр. Шею она украсила цепочкой с крестиком, а на руке было кольцо с бриллиантами.