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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

В кожаном жакете и платье с декольте: Мелания Трамп на турнире в Белом доме

Первая леди выглядела эффектно в образе total black.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

На Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне состоялся турнир UFC Freedom 250. Мероприятие посетили президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди появилась там в черном платье ниже колен с пикантным декольте и разрезом сзади на юбке от бренда Dolce & Gabbana, поверх которой она надела кожаный однобортный жакет.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Свой наряд супруга президента дополнила черными туфлями на шпильках от Christian Louboutin.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

У Мелании была прическа с локонами, макияж смоки айс с розовой помадой на губах и молочный маникюр. Шею она украсила цепочкой с крестиком, а на руке было кольцо с бриллиантами.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
28
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