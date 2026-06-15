У шкіряному жакеті і сукні з декольте: Меланія Трамп на турнірі у Білому домі

Меланія Трамп / © Associated Press

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На Південній галявині Білого дому у Вашингтоні відбувся турнір UFC Freedom 250. Захід відвідали президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Перша леді з’явилася там у чорній сукні за коліна з пікантним декольте і розрізом ззаду на спідниці від бренду Dolce & Gabbana, зверху якої вона одягла шкіряний однобортний жакет.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Аутфіт дружина президента доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках від Christian Louboutin.

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Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

У Меланії була зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах та молочний манікюр. Шию вона прикрасила ланцюжком з хрестиком, а на руці була каблучка з діамантами.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

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