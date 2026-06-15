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У шкіряному жакеті і сукні з декольте: Меланія Трамп на турнірі у Білому домі
Перша леді мала ефектний вигляд в образі total black.
На Південній галявині Білого дому у Вашингтоні відбувся турнір UFC Freedom 250. Захід відвідали президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп.
Перша леді з’явилася там у чорній сукні за коліна з пікантним декольте і розрізом ззаду на спідниці від бренду Dolce & Gabbana, зверху якої вона одягла шкіряний однобортний жакет.
Аутфіт дружина президента доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках від Christian Louboutin.
У Меланії була зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах та молочний манікюр. Шию вона прикрасила ланцюжком з хрестиком, а на руці була каблучка з діамантами.