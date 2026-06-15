Ефектна Ізабель Гулар у бікіні підтримала збірну Бразилії на ЧС-2026

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Реклама

41-річна бразильська топмодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар також вирішила підтримати рідну збірну. У своєму Instagram вона опублікувала серію яскравих фото.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Модель позувала в бікіні та топі, виконаних у кольорах збірної Бразилії. Свій образ Ізабель доповнила сонцезахисними окулярами у спортивному стилі та кросівками. «Ігровий день по-бразильськи. Давай, Бразилія!» — підписала вона фото.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Зазначимо, що Гулар відома своєю любов’ю до спорту і часто тренується у футболках збірної Бразилії. Її наречений — футболіст Кевін Трапп — виступає за французький клуб «Парі Сен-Жермен» і збірну Німеччини.

Реклама

Нагадаємо, що раніше свою підтримку збірній Бразилії висловила інша модель — Адріана Ліма.

Новини партнерів