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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Ефектна Ізабель Гулар у бікіні підтримала збірну Бразилії на ЧС-2026

11 червня розпочався чемпіонат світу з футболу-2026, і багато знаменитостей висловили підтримку своїм збірним.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

41-річна бразильська топмодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Ізабель Гулар також вирішила підтримати рідну збірну. У своєму Instagram вона опублікувала серію яскравих фото.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Модель позувала в бікіні та топі, виконаних у кольорах збірної Бразилії. Свій образ Ізабель доповнила сонцезахисними окулярами у спортивному стилі та кросівками. «Ігровий день по-бразильськи. Давай, Бразилія!» — підписала вона фото.

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Ізабель Гулар / © Instagram Ізабель Гулар

Зазначимо, що Гулар відома своєю любов’ю до спорту і часто тренується у футболках збірної Бразилії. Її наречений — футболіст Кевін Трапп — виступає за французький клуб «Парі Сен-Жермен» і збірну Німеччини.

Нагадаємо, що раніше свою підтримку збірній Бразилії висловила інша модель — Адріана Ліма.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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