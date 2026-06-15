Княгиня Шарлін у максісукні та сандалях з дітьми та чоловіком відвідала історичне місце

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

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Сьома зустріч, присвячена історичним місцям сім'ї Гримальді, відбулася минулими вихідними в Монако. Серед прилавків з ремісничими виробами, регіональними продуктами та представниками Франції та Італії князь Альбер II та княгиня Шарлін вкотре представили себе як єдину команду разом зі своїми дітьми, Жаком та Габріеллою, які відіграють все більш помітну роль у королівському житті.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Ця подія має величезне сентиментальне значення для дому Грімальді. Протягом багатьох років вона віддає шану містам та селищам, історично пов'язаним із сім'єю, яка правила Монако понад сім століть. Те, що почалося як ініціатива, запущена 2015 року Жан-Клодом Гібалем для зміцнення зв'язків між князем і колишніми територіями, пов'язаними з династією, стало традицією, що міцно усталася в календарі княжої родини.

У Instagram сім'я поділилася знімками, коли Альбер II офіційно відкрив 7-у зустріч, присвячену історичним місцям Грімальді, у присутності княгині Шарлін та їхніх двох дітей.

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Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

З цієї нагоди князь привітав представників французької та італійської громад, що зібралися у князівстві. У своєму вступному слові Його Високість князь нагадав, що ці зустрічі відображають спільну історію, і висловив бажання зміцнити зв'язки дружби, співробітництва та обміну між Монако та цими територіями, об'єднаними спадщиною Грімальді.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Потім члени княжої родини прогулялися виставковим майданчиком, розташованим на палацовій площі, і зустрілися з посадовими особами, ремісниками, виробниками та відвідувачами, які прийшли відзначити цю спільну спадщину.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Шарлін одягла максісукню із завищеною талією від Zimmermann, темно-синю з візерунком «пейслі» і взула зручні сандалії, доповнивши образ кількома мініатюрними сережками-кільцями, а також сонцезахисними окулярами від Fendi. А її дочка принцеса Габріелла була в білому сарафані з оборками також від Zimmermann. Принц Жак був у білій футболці-поло та синіх джинсах, а взутий у замшеві туфлі, а князь Альбер II одягнувся у синій класичний костюм, сорочку та краватку.

Княжа родина Монако / © Instagram княжої родини Монако

Раніше ми показували, який образ княгиня Шарлін обрала для галавечора Гран-прі Формули-1 у Монако у Монте-Карло.

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