Княгиня Шарлин в макси-платье и сандалиях с детьми и мужем посетили историческое место

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

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Седьмая встреча, посвященная историческим местам семьи Гримальди, состоялась в минувшие выходные в Монако. Среди прилавков с ремесленными изделиями, региональными продуктами и представителями Франции и Италии князь Альбер II и княгиня Шарлин в очередной раз представили себя как единую команду вместе со своими детьми, Жаком и Габриэллой, которые играют все более заметную роль в королевской жизни.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Это событие имеет огромное сентиментальное значение для Дома Гримальди. На протяжении многих лет оно отдает дань уважения городам и поселкам, исторически связанным с семьей, которая правила Монако более семи веков. То, что началось как инициатива, запущенная в 2015 году Жан-Клодом Гибалем для укрепления связей между Княжеством и бывшими территориями, связанными с династией, стало прочно устоявшейся традицией в календаре княжеской семьи.

В Instagram семья поделилась снимками, когда Альбер II официально открыл 7-ю встречу, посвященную историческим местам Гримальди, в присутствии княгини Шарлин и их двоих детей.

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Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

По этому случаю князь приветствовал представителей французской и итальянской общин, собравшихся в Княжестве. В своем вступительном слове Его Высочество принц напомнил, что эти встречи отражают общую историю, и выразил желание укрепить узы дружбы, сотрудничества и обмена между Монако и этими территориями, объединенными наследием Гримальди.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Затем члены княжеской семьи прогулялись по выставочной площадке, расположенной на дворцовой площади, и встретились с выборными должностными лицами, ремесленниками, производителями и посетителями, пришедшими отметить это общее наследие.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Шарлин надела макси-платье с завышенной талией от Zimmermann, темно-синее с узором «пейсли» и обула удобные сандалии, дополнив образ несколькими миниатюрными серьгами-колечками, а также солнцезащитными очками от Fendi. А ее дочь принцесса Габриэлла была в белом сарафане с оборками тоже от Zimmermann. Принц Жак был в белой футболке-поло и синих джинсах, а обут в замшевые туфли, а князь Альбер II облачился в синий классический костюм, рубашку и галстук.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Ранее мы показывали, какой образ княгиня Шарлин выбрала для гала-вечера Гран-при Формулы-1 в Монако в Монте-Карло.

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