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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

Том Круз в костюме баклажанного оттенка поддержал Дэвида Бекхэма на церемонии

Актер поздравил своего знаменитого друга с важным событием.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Том Круз и Дэвид Бекхэм

Том Круз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Том Круз пришел на церемонию открытия звезды Дэвида Бекхэма на Аллее славы в Голливуде. Том искренне порадовался за друга, поздравил его, и они сфотографировались.

Том Круз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Том Круз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Круз отлично выглядел в элегантном наряде. На нем был костюм баклажанного оттенка и рубашка графитово-черного цвета с расстегнутыми верхними пуговицами. Обут Том был в черные кожаные туфли.

Том Круз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Том Круз и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Напомним, поддержать Дэвида Бекхэма на церемонии открытия его звезды в Голливуде пришла его семья. Наибольшее внимание привлекла его 14-летняя дочь Харпер, которая появилась в розовом платье-комбинации.

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Дата публикации
Количество просмотров
124
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