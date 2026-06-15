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- Шоу-бизнес
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Том Круз в костюме баклажанного оттенка поддержал Дэвида Бекхэма на церемонии
Актер поздравил своего знаменитого друга с важным событием.
Том Круз пришел на церемонию открытия звезды Дэвида Бекхэма на Аллее славы в Голливуде. Том искренне порадовался за друга, поздравил его, и они сфотографировались.
Круз отлично выглядел в элегантном наряде. На нем был костюм баклажанного оттенка и рубашка графитово-черного цвета с расстегнутыми верхними пуговицами. Обут Том был в черные кожаные туфли.
Напомним, поддержать Дэвида Бекхэма на церемонии открытия его звезды в Голливуде пришла его семья. Наибольшее внимание привлекла его 14-летняя дочь Харпер, которая появилась в розовом платье-комбинации.
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