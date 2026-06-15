ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей на 16 июня и прогнозы букмекеров

Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Во вторник, 16 июня, на чемпионате мира-2026 по футболу состоится шестой игровой день — болельщики увидят три матча стартового тура.

Откроет игровой день поединок в группе H между сборными Саудовской Аравии и Уругвая.

Вашему вниманию расписание всех матчей ЧМ-2026 на 16 июня, а также прогнозы букмекеров на эти поединки.

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Расписание матчей ЧМ-2026 на 16 июня и прогнозы букмекеров

01:00 Саудовская Аравия — Уругвай (группа H)

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Уругвая, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,52. Ничья — 4,25. Выигрыш Саудовской Аравии станет большой сенсацией — 7,30.

В этом квартете также выступают сборные Испании и Кабо-Верде, которые проведут очную встречу первого тура 15 июня, в 19:00 по киевскому времени.

04:00 Иран — Новая Зеландия (группа G)

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В этом поединке аналитики отдают предпочтение Ирану, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1,96. Ничья — 3,39. Выигрыш новозеландцев — 4,45.

В этой группе также соревнуются команды Бельгии и Египта, которые встретятся в очном поединке первого тура 15 июня, в 22:00 по киевскому времени.

22:00 Франция — Сенегал (группа I)

Абсолютным фаворитом матча является сборная Франции. На ее победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,50. Ничья — 4,50. Выигрыш сенегальцев будет мегасенсацией — 7,00.

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В другом поединке стартового тура этой группы сразятся команды Ирака и Норвегии. Этот матч состоится 17 июня, в 01:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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