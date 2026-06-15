История переписана: сборная Германии установила новый рекорд чемпионатов мира

Сборная Германии / © Associated Press

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Сборная Германии установила новый рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству забитых голов.

В воскресенье, 14 июня, команда Юлиана Нагельсманна в первом туре группового этапа ЧМ-2026 устроила безжалостное избиение дебютанту Мундиалей — сборной Кюрасао (7:1).

Благодаря этому немцы возглавили список самых результативных команд в истории чемпионатов мира, обойдя сборную Бразилии.

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Теперь в активе Бундестим стало 239 голов на Мундиалях — это на один забитый мяч больше, чем у бразильцев.

Отметим, что победа над Кюрасао стала одной из самых больших для немецкой сборной на чемпионатах мира.

С таким же счетом (7:1) немцы на ЧМ-2014 победили сборную Бразилии.

Самой разгромной для Бундестим остается победа над Саудовской Аравией (8:0) на ЧМ-2002.

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В другом матче стартового тура группы E встретятся сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора. Этот поединок состоится в понедельник, 15 июня, в 02:00 по киевскому времени.

Во втором туре Германия 20 июня сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Кюрасао 21 июня будет противостоять Эквадору.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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