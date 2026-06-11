Чемпионат мира-2026 по футболу: интересные факты и исторические рекорды Мундиаля

Фанат сборной Германии с копией трофея чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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В четверг, 11 июня, стартует финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

Он начнется матчем-открытия в Мехико между сборными Мексики и ЮАР (Южно-Африканской Республики), а завершится 19 июля финалом в Нью-Йорке.

Собрали для вас интересны факты, касающиеся ЧМ-2026, а также исторические рекорды футбольного Мундиаля. Ряд из них может быть побит уже на этом турнире.

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Турнир принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Это первый подобный случай в истории мужских чемпионатов мира по футболу.

ЧМ-2026 установит исторический рекорд по количеству локаций — матчи принимают 16 городов. Ими станут: в Канаде — Торонто и Ванкувер, в Мексике — Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, в США — Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл.

Впервые в финальной Мундиале сыграют 48 сборных — наибольшее количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

ЧМ-2026 будет состоять из 104 матчей, а сам турнир продлится 39 дней. Это будет самый продолжительный чемпионат мира по футболу в истории. Для сравнения: на ЧМ-2022 было сыграно 64 поединка за 28 дней.

На ЧМ-2026 могут быть задействованы рекордные 1248 футболистов (48 сборных по 26 игроков в заявке).

Легендарный "Эстадио Ацтека" в Мехико войдет в историю как первый стадион, принявший матчи трех разных чемпионатов мира по футболу (1970, 1986 и 2026). Кроме того, он станет первой ареной, которая в третий раз будет принимать матч-открытие Мундиаля.

Благодаря новому формату турнира (12 групп по 4 сборные) на чемпионате мира впервые появляется стадия 1/16 финала. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета и 8 лучших обладателей третьих мест.

На предыдущих Мундиалах победитель проводил максимум 7 матчей. Из-за появления 1/16 финала будущий чемпион сыграет уже 8 матчей — это рекорд для чемпионатов мира.

Благодаря расширению турнира на ЧМ-2026 дебютируют сборные, ранее никогда не игравшие на Мундиале — Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао.

В то же время, Бразилия остается единственной сборной, которая участвовала в каждом чемпионате мира с самого первого турнира в 1930 году.

Команды будут преодолевать рекордные расстояния. Из-за размеров Северной Америки некоторые сборные могут путешествовать тысячи километров между матчами. Разница между отдельными городами-хозяевами больше, чем ширина многих европейских стран.

Турнир может побить телевизионные рекорды. Ожидается аудитория до 5 миллиардов зрителей по всему миру хотя бы на части матчей Мундиаля.

Криштиану Роналду и Лионель Месси войдут в историю как первые футболисты, принявшие участие в шести чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

На ЧМ-2026 может быть побит рекорд по количеству голов в истории чемпионатов мира по футболу. Сейчас звание лучшего бомбардира в истории ЧМ принадлежит экс-форварду сборной Германии Мирославу Клозе — 16 голов. Среди действующих футболистов ближе всего к рекорду Клозе находятся Лионель Месси (13 голов) и Килиан Мбаппе (12 голов). Криштиану Роналду и Гарри Кейн имеют по 8 мячей.

Рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира по футболу принадлежит французскому нападающему Жюсту Фонтену, который забил 13 мячей всего за 6 матчей на ЧМ-1958.

Самый быстрый гол в истории чемпионатов мира по футболу забил турецкий нападающий Хакан Шюкюр. Это произошло на ЧМ-2002 в матче за третье место против сборной Южной Кореи. Для того, чтобы отличиться, футболисту понадобилось всего 10,89 секунды после стартового свистка.

Криштиану Роналду — единственный футболист в истории, который забивал на пяти разных чемпионатах мира. На ЧМ-2026 португалец может обновить свой рекорд и отличиться голом на шестом Мундиале.

Лионель Месси является абсолютным рекордсменом чемпионатов мира по количеству сыгранных матчей — 26 поединков, а также по количеству сыгранных минут на мировых первенствах — 2314 минут. На ЧМ-2026 аргентинец обновит свое достижение.

Абсолютный рекорд по количеству титулов чемпиона мира среди футболистов принадлежит легендарному бразильцу Пеле, который трижды выигрывал Мундиаль (1958, 1962, 1970). Это уникальное достижение, которое до сих пор никто не повторил. Ни один из действующих футболистов не имеет даже двух титулов.

Больше всего чемпионатов мира выиграла сборная Бразилии — 5 титулов. Второе место делят Италия и Германия, которые выигрывали Мундиаль по четыре раза. Аргентина имеет три победы, Уругвай и Франция — по две, Англия и Испания — по одной.

Рекорд по количеству голов, забитых одной сборной на одном чемпионате мира, принадлежит сборной Венгрии. На ЧМ-1954 она забила 27 голов всего в 5 матчах — это абсолютный рекорд Мундиалей.

Самая большая победа в истории чемпионатов мира по футболу — это 10:1, которую установила сборная Венгрии против Сальвадора на ЧМ-1982.

Напомним, сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.

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