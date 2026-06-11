Жареное мясо будет таять во рту: вот что нужно добавить в маринад вместо соли

Чем заменить соль в маринаде для мяса / © Freepik

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Профессиональные повара часто заменяют соль другим ингредиентом. Причина проста: соль способна вытягивать часть влаги из мясных волокон, особенно если продукт маринуется длительно. Поэтому для получения максимально сочного и мягкого мяса эксперты рекомендуют использовать натуральный соевый соус.

Почему соевый соус значительно лучше обычной соли

Соевый соус содержит природные соли, аминокислоты и вещества, усиливающие вкус мяса. В отличие от обычной поваренной соли, он помогает волокнам удерживать влагу.

Во время маринования соевый соус проникает глубже в структуру мяса, благодаря чему оно становится более нежным и приобретает насыщенный вкус. Особенно хорошо этот способ работает со свининой, курятиной и говядиной.

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Как правильно приготовить маринад

Для классического маринада достаточно смешать соевый соус с небольшим количеством растительного масла, черным перцем, чесноком и любимыми специями. Само масло помогает равномерно распределить ароматические вещества по поверхности мяса и сохранить его сочность во время жарки.

Мариновать мясо желательно не менее двух часов, а для больших кусков от четырех до восьми часов. За это время волокна становятся более мягкими, а вкус более выраженным.

Соевый соус способствует образованию аппетитной румяной корочки во время жарки. Благодаря природным сахарам и аминокислотам на поверхности мяса быстрее происходят процессы карамелизации, отвечающие за аппетитный цвет и аромат.

Кроме того, такой маринад позволяет использовать меньше дополнительных специй, поскольку сам соевый соус обладает богатым и насыщенным вкусом.

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