- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 2 мин
Жареное мясо будет таять во рту: вот что нужно добавить в маринад вместо соли
Профессиональные повара объяснили, чем можно заменить соль во время приготовления мяса.
Профессиональные повара часто заменяют соль другим ингредиентом. Причина проста: соль способна вытягивать часть влаги из мясных волокон, особенно если продукт маринуется длительно. Поэтому для получения максимально сочного и мягкого мяса эксперты рекомендуют использовать натуральный соевый соус.
Почему соевый соус значительно лучше обычной соли
Соевый соус содержит природные соли, аминокислоты и вещества, усиливающие вкус мяса. В отличие от обычной поваренной соли, он помогает волокнам удерживать влагу.
Во время маринования соевый соус проникает глубже в структуру мяса, благодаря чему оно становится более нежным и приобретает насыщенный вкус. Особенно хорошо этот способ работает со свининой, курятиной и говядиной.
Как правильно приготовить маринад
Для классического маринада достаточно смешать соевый соус с небольшим количеством растительного масла, черным перцем, чесноком и любимыми специями. Само масло помогает равномерно распределить ароматические вещества по поверхности мяса и сохранить его сочность во время жарки.
Мариновать мясо желательно не менее двух часов, а для больших кусков от четырех до восьми часов. За это время волокна становятся более мягкими, а вкус более выраженным.
Соевый соус способствует образованию аппетитной румяной корочки во время жарки. Благодаря природным сахарам и аминокислотам на поверхности мяса быстрее происходят процессы карамелизации, отвечающие за аппетитный цвет и аромат.
Кроме того, такой маринад позволяет использовать меньше дополнительных специй, поскольку сам соевый соус обладает богатым и насыщенным вкусом.