Известная певица рассказала о скандале с продюсером, Тринчером и Цимбалюком: "Требовали 5 тысяч долларов"

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Украинская певица СолоХа сделала громкие заявления об украинском шоу-бизнесе, рассказав о конфликтах с коллегами, национальном отборе на «Евровидение» и скандальной ситуации с одним из известных продюсеров.

Артистка призналась, что недавно оказалась в центре обсуждений из-за реакции на новый клип Ани Тринчер. По словам СолоХи, ее удивило большое количество сцен, похожих на ее собственную работу «Булочка с маком». В то же время певица подчеркивает, что не воспринимает это как повод для вражды. Также она в очередной раз затронула тему участия в национальном отборе на «Евровидение», куда подавала заявку уже несколько раз. Артистка убеждена, что могла бы привлечь к конкурсу немало внимания и предложить зрителям нестандартное шоу. В то же время она предполагает, что ее откровенность и яркий образ могут кому-то мешать.

«Я уверена, что Аня на 100% видела этот клип. Мне даже люди начали присылать отрывки и писать: „Посмотри, это же „Булочка“. Но я не говорю, что это плохо. Наоборот, приятно, когда твоя работа вдохновляет других. Просто можно было кое-что изменить», — поделилась певица в интервью РБК-Украина.

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СолоХа

Не менее откровенно СолоХа высказалась и о закулисье музыкальной индустрии. Наибольший резонанс вызвала её история об участии в концерте «Музыкальная платформа». Артистка утверждает, что после выступления получила неожиданное требование заплатить значительную сумму денег, иначе ее номер якобы пообещали вырезать из телевизионной версии концерта.

«Мне позвонили и сказали: либо ты платишь деньги, либо тебя вырежут. В итоге так и произошло. Речь шла примерно о пяти тысячах долларов. Я тогда ехала за рулем и просто разрыдалась. Для меня это был шок, потому что артист и так вкладывает огромные средства в выступление», — заявила исполнительница.

СолоХа

Кроме того, СолоХа кратко прокомментировала и конфликт с актером Тарасом Цимбалюком, с которым ранее работала в спектакле «Наши Кайдаши». Деталей артистка раскрывать не стала, но дала понять, что после определенных событий полностью прекратила общение.

Напомним, ранее Солоха резко упрекнула Тринчера в копировании её эротического образа.

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