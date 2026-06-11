Відома співачка заявила про скандал з продюсером, Трінчер та Цимбалюком: "Вимагали 5 тисяч доларів"

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Українська співачка СолоХа зробила гучні заяви про український шоу-бізнес, розповівши про конфлікти з колегами, Нацвідбір на «Євробачення» та скандальну ситуацію з одним із відомих продюсерів.

Артистка зізналася, що нещодавно опинилася в центрі обговорень через реакцію на новий кліп Ані Трінчер. За словами СолоХи, її здивувала велика кількість схожих сцен із власною роботою «Булочка з маком». Водночас співачка наголошує, що не сприймає це як привід для ворожнечі. Також вона вкотре торкнулася теми участі в Нацвідборі на «Євробачення», куди подавалася вже кілька разів. Артистка переконана, що могла б привернути до конкурсу чималу увагу та запропонувати глядачам нестандартне шоу. Водночас вона припускає, що її відвертість і яскравий образ можуть комусь заважати.

«Я впевнена, що Аня 100% бачила цей кліп. Мені навіть люди почали надсилати фрагменти й писати: „Подивись, це ж „Булочка“. Але я не кажу, що це погано. Навпаки, приємно, коли надихаються твоєю роботою. Просто можна було дещо змінити», — поділилася співачка в інтерв’ю РБК-Україна.

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СолоХа

Не менш відверто СолоХа висловилася і про закулісся музичної індустрії. Найрезонанснішою стала її історія про участь у концерті «Музична платформа». Артистка стверджує, що після виступу отримала несподівану вимогу заплатити значну суму грошей, інакше її номер нібито пообіцяли вирізати з телевізійної версії концерту.

«Мені зателефонували й сказали: або ти платиш гроші, або тебе виріжуть. У результаті так і сталося. Йшлося приблизно про п’ять тисяч доларів. Я тоді їхала за кермом і просто розплакалася. Для мене це був шок, тому що артист і так вкладає величезні кошти у виступ», — заявила виконавиця.

СолоХа

Окрім цього, СолоХа коротко прокоментувала і конфлікт із актором Тарасом Цимбалюком, з яким раніше працювала у виставі «Наші Кайдаші». Деталей артистка розкривати не стала, але дала зрозуміти, що після певних подій повністю припинила спілкування.

Нагадаємо, раніше Солоха різко дорікнула Трінчер у копіюванні її еротичного образу.

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