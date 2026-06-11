Святослав Вакарчук розчулив рідкісними фото з мамою-красунею і спогадами про батька

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Український артист Святослав Вакарчук поділився рідкісними фото з мамою Світланою.

Лідер «Океану Ельзи» опублікував у фотоблогу серію світлин із мамою, зроблених під час їхньої поїздки до Ужгорода та Мукачева. На фото вони прогулюються містом, насолоджуються природою та проводять час разом за кавою.

За словами артиста, такі подорожі вже стали для них доброю традицією. Під час зустрічі вони годинами спілкувалися про родинну історію, дитячі спогади, мистецтво, науку та близьких людей.

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«Вже традиційна поїздка з мамою в Мукачево. Години розмов про все: дитинство — і її, і моє, родинні історії, діти, внуки, родичі. Трохи про науку. Трохи про музику. Трохи про картини — мама готується до виставки. Традиційно випили кави в Ужгороді. Так, щоб і вашим, і нашим. Ужгород, до речі, чудовий. І дуже естетичний», — замилував артист.

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Після цього родина вирушила до рідного для Вакарчуків Мукачева. Співак зізнався, що це місто викликає в нього особливі емоції та повертає до найтепліших спогадів дитинства. Особливо зворушливими стали його згадки про батька та бабусю.

«Ну а потім — на батьківщину, в Мукачево. Мама знає там кожну вулицю. Я — суттєво менше. Для неї ці поїздки — це заряд дофаміну надовго. Для мене, якщо чесно, теж. Моє улюблене місце — набережна. Знаю, всі так і подумали. Коли я чую запах річки Латориці, в мене щось просто перевертається всередині. Згадую, як з бабусею Ніною тут гуляв у парку. Як з татом зловив сома просто біля набережної», — розчулив зірка.

Святослав Вакарчук з мамою / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко також вперше за тривалий час показав свою маму й здивував її молодим виглядом. Політик здійснив рідкісний публічний вихід з 76-річною Надією Ульянівною.

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