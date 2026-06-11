В Варшаве поставили Зеленскому ультиматум: что будет с орденом Белого Орла

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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В администрации президента Польши Кароля Навроцкого заявляют, что процедура лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла может быть доведена до конца, если украинская сторона не отменит решение о присвоении подразделению ВСУ почетного названия «Героев УПА».

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на руководителя Управления международной политики при президенте Польши Марцина Пшидача.

Как отметил Пшидач на пресс-конференции, «у украинской стороны есть время должным образом проанализировать ценность своих отношений с Польшей».

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«Она прекрасно знает, что нужно сделать для улучшения этих отношений», — добавил чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас «мяч на стороне Украины», комментируя ожидание решения Варшавы по поводу награды.

Отдельно Пшидач заявил, что решение Киева о присвоении военному подразделению названия в честь «бандитов» является неприемлемым для Польши. По его словам, это вызвало «широкое возмущение» общества, а также стало поводом для объявления «конкретных шагов» со стороны президента Навроцкого.

«Теперь все зависит от украинской стороны… мяч на стороне Украины», — добавил он, отметив, что без изменений со стороны Киева «процедура в конечном итоге завершится решением президента».

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Скандал между Польшей и Украиной — последние новости

Между Польшей и Украиной разгорелся скандал из-за решения Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное звание «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили отозвать орден Белого Орла, который украинский президент получил в апреле 2023 года.

В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне этого конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.

Несмотря на скандал в правительстве Польши пообещали, чтоне будут препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз. Польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что эта поддержка обязательно будет основываться на четких европейских правилах, которые гарантируют безопасность самой Польши.

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