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В Варшаве поставили Зеленскому ультиматум: что будет с орденом Белого Орла
В администрации президента Польши подтвердили, что украинского лидера Владимира Зеленского могут лишить высшей государственной награды.
В администрации президента Польши Кароля Навроцкого заявляют, что процедура лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла может быть доведена до конца, если украинская сторона не отменит решение о присвоении подразделению ВСУ почетного названия «Героев УПА».
Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на руководителя Управления международной политики при президенте Польши Марцина Пшидача.
Как отметил Пшидач на пресс-конференции, «у украинской стороны есть время должным образом проанализировать ценность своих отношений с Польшей».
«Она прекрасно знает, что нужно сделать для улучшения этих отношений», — добавил чиновник.
Он подчеркнул, что сейчас «мяч на стороне Украины», комментируя ожидание решения Варшавы по поводу награды.
Отдельно Пшидач заявил, что решение Киева о присвоении военному подразделению названия в честь «бандитов» является неприемлемым для Польши. По его словам, это вызвало «широкое возмущение» общества, а также стало поводом для объявления «конкретных шагов» со стороны президента Навроцкого.
«Теперь все зависит от украинской стороны… мяч на стороне Украины», — добавил он, отметив, что без изменений со стороны Киева «процедура в конечном итоге завершится решением президента».
Скандал между Польшей и Украиной — последние новости
Между Польшей и Украиной разгорелся скандал из-за решения Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное звание «Героев УПА». В ответ в Польше пригрозили отозвать орден Белого Орла, который украинский президент получил в апреле 2023 года.
В правительстве Польши заявили об обострении польско-украинских отношений на фоне этого конфликта. Премьер-министр Дональд Туск призвал Киев ценить стратегические отношения с Варшавой.
Несмотря на скандал в правительстве Польши пообещали, чтоне будут препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз. Польский премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что эта поддержка обязательно будет основываться на четких европейских правилах, которые гарантируют безопасность самой Польши.