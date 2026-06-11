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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
363
Время на прочтение
2 мин

Вы моете волосы над ванной?: физиотерапевт предупреждает об опасностях

Физиотерапевт обратил внимание на привычное бытовое действие, которое может незаметно перегружать позвоночник.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Вы моете волосы над ванной?: физиотерапевт предупреждает об опасностях

Волосы / © unsplash.com

Мытье головы над ванной создает значительную нагрузку на поясницу и шею и со временем может способствовать развитию боли в спине.

Об этом физиотерапевт Пржемислав Митура рассказал в видео на своей странице в Instagram.

Почему привычная мойка волос может вредить спине

По словам физиотерапевта, основная проблема возникает, когда человек сильно наклоняется вперед с выпрямленными ногами. В таком положении формируется «рычаг», дополнительно нагружающий поясничный отдел позвоночника.

С каждым движением во время мытья волосы напряжение в этой зоне растет, что может приводить к перегрузке мышц и дискомфорту.

Как уменьшить нагрузку: советы специалиста

Митура предложил несколько простых способов, помогающих снизить давление на позвоночник во время гигиенических процедур.

Первый вариант — стать на колени у ванны и опереться грудью или рукой на ее край. Это позволяет перераспределить вес тела и снизить нагрузку на поясницу.

Второй способ — использовать край ванны в качестве опоры для ноги, чтобы частично изменить угол наклона тела. В то же время эксперт подчеркивает, что поверхность должна быть сухой и безопасной, чтобы избежать скольжения.

Специалист также советует избегать опор в носках и при необходимости использовать антискользящие коврики.

Возможные последствия неправильного положения

По словам физиотерапевта, регулярное мытье головы в сильном наклоне может приводить к микроповреждениям межпозвонковых дисков. В перспективе это способно вызвать хроническую боль в пояснице или развитие дискомфорта в спине.

Перенапряженные мышцы могут становиться жесткими, боль иногда отдает в нижние отделы спины.

Как правильно держать голову

При смывании шампуня специалист советует не забрасывать голову слишком сильно, а держать ее в нейтральном положении — на одной линии с позвоночником. Если процедура длится дольше, то полезно делать короткие паузы, чтобы выпрямиться и разгрузить спину.

Напомним , привычка не отсоединять от розетки перед выходом из дома может стоить очень дорого. Причина — повышенный риск перегрева, короткого замыкания или других неисправностей, которые могут возникнуть даже при выключенном устройстве.

Напомним, удлинители могут становиться скрытым источником опасности в доме. Раньше мы сообщали, как часто их следует менять.

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Дата публикации
Количество просмотров
363
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