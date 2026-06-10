Привычка, которая может стоить дорого: какие приборы нужно выключать перед выходом из дома

Какие приборы нужно выключать перед выходом из дома / © unsplash.com

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Многие бытовые приборы остаются подключенными к сети постоянно, однако некоторую технику эксперты советуют обязательно отсоединять от розетки перед выходом из дома. Причина — повышенный риск перегрева, короткого замыкания или других неисправностей, которые могут возникнуть даже тогда, когда устройство выключено.

Об этом сообщило издание CNET.

Главный инженер-электрик компании Red Dog Engineering Джерри Пун объяснил, что самое простое правило безопасности — выключать из розетки все, что выделяет тепло, имеет высокое энергопотребление или оборудовано старым или поврежденным шнуром. По его словам, проблемы часто возникают тогда, когда мощные приборы подключают к дешевым удлинителям или изношенным розеткам.

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Одними из самых рискованных устройств специалист назвал обогреватели. Они регулярно становятся причиной пожаров, связанных с отопительным оборудованием. Именно поэтому их рекомендуют не только выключать, но и полностью отсоединять от сети, когда ими не пользуются.

В этот перечень также вошли аэрофритюрницы. Даже после выключения некоторые модели продолжают находиться под напряжением, особенно если имеют дисплей или режим ожидания. В случае неисправности внутри прибора это может представлять дополнительный риск.

Не советуют оставлять подключенными и портативные кондиционеры. Из-за высокого потребления электроэнергии их лучше отсоединять от сети, когда дома никого нет.

Также осторожность стоит проявлять с фенами, плойками и выпрямителями для волос. Наличие кнопки выключения не гарантирует полной безопасности, ведь любой электрический элемент или выключатель со временем может выйти из строя.

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Отдельно эксперт упомянул старые кофеварки. Некоторые из них не оснащены функцией автоматического выключения, поэтому могут перегреваться, если остаются включенными слишком долго. По этой причине их также советуют отключать от розетки после использования.

Повышенное внимание стоит обращать и на лампы и другие электроприборы со старыми или поврежденными шнурами. Изношенная проводка может создавать пожарную опасность, особенно если розетки также находятся в плохом состоянии.

В списке оказались и тостеры. Хотя они не относятся к самой опасной технике, эксперт рекомендует не оставлять их без надобности подключенными к сети.

В то же время зарядные устройства для телефонов, телевизоры, компьютерные мониторы и будильники считаются менее рискованными. По словам Пуна, если шнуры и розетки исправны, такие устройства обычно можно оставлять подключенными даже во время отсутствия дома.

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Напомним, удлинители могут становиться скрытым источником опасности в доме. Ранее мы сообщали, как часто их стоит менять.

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