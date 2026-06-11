Ви миєте волосся над ванною?: фізіотерапевт попереджає про небезпеки

Волосся / © unsplash.com

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Миття голови над ванною створює значне навантаження на поперек і шию та з часом може сприяти розвитку болю у спині.

Про це фізіотерапевт Пржемислав Мітура розповів у відео на своїй сторінці в Instagram.

Чому звичне миття волосся може шкодити спині

За словами фізіотерапевта, основна проблема виникає тоді, коли людина сильно нахиляється вперед із випрямленими ногами. У такому положенні формується «важіль», який додатково навантажує поперековий відділ хребта.

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З кожним рухом під час миття волосся напруга у цій зоні зростає, що може призводити до перевантаження м’язів і дискомфорту.

Як зменшити навантаження: поради спеціаліста

Мітура запропонував кілька простих способів, які допомагають знизити тиск на хребет під час гігієнічних процедур.

Перший варіант — стати на коліна біля ванни та спертися грудьми або рукою на її край. Це дозволяє перерозподілити вагу тіла та зменшити навантаження на поперек.

Другий спосіб — використати край ванни як опору для ноги, щоб частково змінити кут нахилу тіла. Водночас експерт наголошує, що поверхня має бути сухою та безпечною, щоб уникнути ковзання.

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Фахівець також радить уникати опори в шкарпетках і за потреби використовувати антиковзкі килимки.

Можливі наслідки неправильного положення

За словами фізіотерапевта, регулярне миття голови в сильному нахилі може призводити до мікропошкоджень міжхребцевих дисків. У перспективі це здатне спричинити хронічний біль у попереку або розвиток дискомфорту в спині.

Перенапружені м’язи можуть ставати жорсткими, а біль іноді віддає в нижні відділи спини.

Як правильно тримати голову

Під час змивання шампуню фахівець радить не закидати голову надто сильно, а тримати її у нейтральному положенні — на одній лінії з хребтом. Якщо процедура триває довше, корисно робити короткі паузи, щоб випрямитися і розвантажити спину.

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