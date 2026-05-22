Чому після подорожей болить спина та як собі допомогти

Чому після подорожей болить спина

Отже, якщо після дороги вам хочеться не йти на вечерю, а лежати нерухомо в номері готелю, ви точно не одинокі в цьому бажанні. Видання The Wasington Post розповіло, що проблема — не у віці чи «слабкій спині», а в тому, як саме ми подорожуємо.

Мандрівки давно стали частиною сучасного стилю життя. Ми літаємо у відпустки, їздимо у відрядження, вирушаємо на вікенд за місто чи проводимо години в авто дорогою до моря. Але разом із романтикою подорожей приходить і менш гламурна частина життя — дискомфорт у спині.

Наше тіло просто не створене для багатогодинного сидіння у статичній позі. Літак, авто чи потяг рідко підтримують природне положення хребта, а брак руху лише посилює напруження м’язів. Додайте сюди валізи, які ми носимо на одному плечі, та сон на незнайомому матраці — і маємо класичний «дорожній» біль у спині. Проте його не варто сприймати, як «норму». Є прості звички, які справді працюють.

Чому спина так болісно реагує на подорожі

Найбільший тригер — тривале сидіння. Саме через нього затискаються м’язи, перенапружуються згиначі стегна та погіршується підтримка поперека. Навіть найзручніше крісло не компенсує відсутність руху.

Ще один фактор — неправильне положення тіла. Багато людей буквально «сповзають» у сидінні чи нахиляються вбік через сусіда, який зайняв частину простору. Все це виводить хребет із нейтрального положення.

Не менш важливий момент — ґаджети. Постійно дивитися вниз у телефон чи планшет означає створювати додаткове навантаження на шию, плечі та верхню частину спини.

І, звісно, багаж, важка сумка на одному плечі — класичний сценарій, після якого поперек «нагадує» про себе ще кілька днів.

Що робити в дорозі

Головне правило — рухатися, навіть мінімально. В літаку чи потязі варто вставати хоча б кожні 30–45 хв. Якщо немає можливості пройтися, змінюйте положення тіла, витягуйте ноги, робіть легкі рухи плечима та шиєю.

Для підтримки поперека варто сідати максимально глибоко у крісло, а за потреби підкладати під нижню частину спини маленьку подушку чи скручений плед.

Також важливо рівномірно розподіляти вагу на сідничні кістки та не «перекошуватися» в один бік.

Окрема рекомендація — не соромитися розтягуватися. Серед найефективніших вправ:

покласти щиколотку однієї ноги на коліно іншої та м’яко відштовхувати коліно від себе

нахиляти корпус вперед до колін

витягувати ноги вперед для розслаблення стегон

Під час автомобільних поїздок треба робити зупинки щонайменше раз на дві години, щоб пройтися і трохи порухатися.

Важливість валіз

Носити важку сумку на одному плечі — одна з найгірших звичок у подорожах. Краще обирати валізи на колесах і піднімати багаж у кілька етапів, а не різким рухом. Особливо це стосується стрічки видачі багажу в аеропорту, бо саме там люди часто травмують спину.

Також важливо тримати хребет у нейтральному положенні під час піднімання речей і не скручувати корпус із вагою в руках.

Готельне ліжко

Навіть розкішний готель не гарантує комфортного сну для спини. Інший матрац, незвична подушка чи неправильне положення тіла під час сну можуть посилити біль.

Варто спати в максимально нейтральній позі. Якщо ви спите на боці, кладіть подушку між колінами, щоб зменшити навантаження на поперек. А ще обовʼязково слухайте тіло — якщо певна поза викликає дискомфорт, не варто «терпіти до ранку».

Якщо біль уже з’явився

Найгірше, що можна зробити — припинити рухатися через страх болю. Не забувайте, що насправді рух лікує. Легка активність допомагає м’язам швидше розслабитися і зменшує скутість. Серед вправ, які рекомендують під час подорожей:

нахили вперед

«ангел біля стіни»

вправа «кішка-корова» для мобільності хребта

місток для активації сідничних м’язів

вправа «пожежний гідрант» із підйомом ноги вбік

Також можуть допомогти тепло, холод, легкий масаж або протизапальні препарати без рецепта.

І ще один важливий пункт — вода. Зневоднення посилює м’язову скутість і може провокувати біль у спині.

Памʼятайте, якщо біль супроводжується онімінням, поколюванням, проблемами з сечовипусканням або він настільки сильний, що важко рухатися, це вже привід терміново звернутися по медичну допомогу.

Подорожі мають залишати спогади про нові міста, гарні заходи сонця та смачні сніданки, а не про пластирі для поперека в готельному номері. І хоча уникнути багатогодинних перельотів чи незручних сидінь неможливо, наше тіло дуже добре реагує на прості речі: рух, підтримку хребта, воду, сон і трохи уважності до себе.

