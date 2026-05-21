ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
3 хв

Яке завтра, 22 травня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 22 травня, Міжнародний день біологічного різноманіття. Віряни вшановують пам’ять святого мученика Василіска. До Нового року залишилося 224 дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Яке свято 22 травня 2026 року

Яке свято 22 травня 2026 року / © ТСН

22 травня 2026 року — п’ятниця. 1548-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

22 травня віряни святкують День пам’яті святого мученика Василіска / © pexels.com

22 травня віряни святкують День пам’яті святого мученика Василіска / © pexels.com

Завтра, 22 травня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Василіска. Він жив на межі III–IV століть і постраждав за християнську віру під час гонінь імператора Максиміан Галерій. Він був племінником святого Феодора Тирона. Після жорстоких катувань Василіска ув’язнили, а згодом стратили в місті Комани близько 308 року. За переказами, перед смертю він мужньо сповідував Христа, а на місці його молитви з’явилося джерело з цілющою водою.

22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день біологічного різноманіття / © pexels.com

22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день біологічного різноманіття / © pexels.com

22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день біологічного різноманіття. Це міжнародна екологічна дата, проголошена Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до важливості збереження всіх форм життя на Землі — рослин, тварин, мікроорганізмів та екосистем. Свято пов’язане з ухваленням 1992 року Конвенція про біологічне різноманіття. Її головна мета — охорона природи, сталий розвиток і справедливе використання природних ресурсів. Біологічне різноманіття має величезне значення для людства. Воно забезпечує чисте повітря й воду, родючі ґрунти, продукти харчування, ліки та стабільність клімату. Проте через вирубування лісів, забруднення довкілля та зміну клімату багато видів рослин і тварин опиняються під загрозою зникнення.

22 травня Всесвітній день міських фермерів / © pexels.com

22 травня Всесвітній день міських фермерів / © pexels.com

Також 22 травня Всесвітній день міських фермерів. Він присвячений людям, які вирощують овочі, зелень, ягоди та інші культури просто в містах — на подвір’ях, балконах, дахах будинків, у теплицях чи громадських садах. Це свято популяризує ідеї екологічного способу життя, локального виробництва їжі та дбайливого ставлення до природи. Міське фермерство стало особливо популярним у великих мегаполісах, де люди прагнуть мати власні натуральні продукти й водночас озеленювати міський простір. Такі ініціативи допомагають зменшити забруднення повітря, підтримують біорізноманіття та формують екологічну свідомість громади.

22 травня Міжнародний день коко-мам / © pexels.com

22 травня Міжнародний день коко-мам / © pexels.com

А ще 22 травня Міжнародний день коко-мам. Це міжнародна ініціатива, присвячена підтримці та вшануванню темношкірих матерів у всьому світі. Її започаткувала організація CocoLife Collective 2021 року. Головна мета цього дня — привернути увагу до проблем материнського здоров’я, расової нерівності у сфері медицини та важливості підтримки матерів у громадах. Організатори наголошують, що багато жінок стикаються з недостатньою медичною допомогою, дискримінацією та підвищеними ризиками під час вагітності й пологів.

22 травня святкують Всесвітній день готів / © pexels.com

22 травня святкують Всесвітній день готів / © pexels.com

22 травня святкують Всесвітній день готів. Це культурна дата, присвячена готичній субкультурі — її музиці, стилю, естетиці та спільнотам по всьому світу. Свято з’явилося у Великій Британії 2009 року як ініціатива радіоведучих BBC 6 Music, які хотіли звернути увагу на готичну сцену та її творчу різноманітність. Згодом день став міжнародним і почав відзначатися в багатьох країнах.

22 травня Всесвітній день прееклампсії / © pexels.com

22 травня Всесвітній день прееклампсії / © pexels.com

Також 22 травня Всесвітній день прееклампсії. Це міжнародна медична дата, спрямована на підвищення обізнаності про прееклампсію — небезпечний стан вагітності, який може загрожувати життю матері та дитини. Прееклампсія зазвичай виникає після 20 тижня вагітності. Основні ознаки — підвищений артеріальний тиск, набряки, наявність білка в сечі, головний біль і порушення зору. Без своєчасної медичної допомоги стан може швидко ускладнюватися.

/ © pexels.com

© pexels.com

А ще 22 травня Міжнародний день «Бути собою». Неофіційна міжнародна дата, присвячена самоприйняттю, індивідуальності та свободі самовираження. Її ідея полягає в тому, щоб нагадати: кожна людина має право бути собою без страху осуду чи соціального тиску. Цей день не має єдиного офіційного засновника чи універсально закріпленої дати у системі ООН, але його активно підтримують освітні, психологічні та культурні ініціативи в різних країнах. Його часто пов’язують із темами психічного здоров’я, самооцінки та інклюзивності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
241
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie