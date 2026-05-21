22 травня 2026 року — п’ятниця. 1548-й день війни в Україні.

Завтра, 22 травня, віряни святкують День пам’яті святого мученика Василіска. Він жив на межі III–IV століть і постраждав за християнську віру під час гонінь імператора Максиміан Галерій. Він був племінником святого Феодора Тирона. Після жорстоких катувань Василіска ув’язнили, а згодом стратили в місті Комани близько 308 року. За переказами, перед смертю він мужньо сповідував Христа, а на місці його молитви з’явилося джерело з цілющою водою.

22 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день біологічного різноманіття. Це міжнародна екологічна дата, проголошена Організація Об’єднаних Націй, щоб привернути увагу до важливості збереження всіх форм життя на Землі — рослин, тварин, мікроорганізмів та екосистем. Свято пов’язане з ухваленням 1992 року Конвенція про біологічне різноманіття. Її головна мета — охорона природи, сталий розвиток і справедливе використання природних ресурсів. Біологічне різноманіття має величезне значення для людства. Воно забезпечує чисте повітря й воду, родючі ґрунти, продукти харчування, ліки та стабільність клімату. Проте через вирубування лісів, забруднення довкілля та зміну клімату багато видів рослин і тварин опиняються під загрозою зникнення.

Також 22 травня Всесвітній день міських фермерів. Він присвячений людям, які вирощують овочі, зелень, ягоди та інші культури просто в містах — на подвір’ях, балконах, дахах будинків, у теплицях чи громадських садах. Це свято популяризує ідеї екологічного способу життя, локального виробництва їжі та дбайливого ставлення до природи. Міське фермерство стало особливо популярним у великих мегаполісах, де люди прагнуть мати власні натуральні продукти й водночас озеленювати міський простір. Такі ініціативи допомагають зменшити забруднення повітря, підтримують біорізноманіття та формують екологічну свідомість громади.

А ще 22 травня Міжнародний день коко-мам. Це міжнародна ініціатива, присвячена підтримці та вшануванню темношкірих матерів у всьому світі. Її започаткувала організація CocoLife Collective 2021 року. Головна мета цього дня — привернути увагу до проблем материнського здоров’я, расової нерівності у сфері медицини та важливості підтримки матерів у громадах. Організатори наголошують, що багато жінок стикаються з недостатньою медичною допомогою, дискримінацією та підвищеними ризиками під час вагітності й пологів.

22 травня святкують Всесвітній день готів. Це культурна дата, присвячена готичній субкультурі — її музиці, стилю, естетиці та спільнотам по всьому світу. Свято з’явилося у Великій Британії 2009 року як ініціатива радіоведучих BBC 6 Music, які хотіли звернути увагу на готичну сцену та її творчу різноманітність. Згодом день став міжнародним і почав відзначатися в багатьох країнах.

Також 22 травня Всесвітній день прееклампсії. Це міжнародна медична дата, спрямована на підвищення обізнаності про прееклампсію — небезпечний стан вагітності, який може загрожувати життю матері та дитини. Прееклампсія зазвичай виникає після 20 тижня вагітності. Основні ознаки — підвищений артеріальний тиск, набряки, наявність білка в сечі, головний біль і порушення зору. Без своєчасної медичної допомоги стан може швидко ускладнюватися.

А ще 22 травня Міжнародний день «Бути собою». Неофіційна міжнародна дата, присвячена самоприйняттю, індивідуальності та свободі самовираження. Її ідея полягає в тому, щоб нагадати: кожна людина має право бути собою без страху осуду чи соціального тиску. Цей день не має єдиного офіційного засновника чи універсально закріпленої дати у системі ООН, але його активно підтримують освітні, психологічні та культурні ініціативи в різних країнах. Його часто пов’язують із темами психічного здоров’я, самооцінки та інклюзивності.

