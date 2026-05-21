Сплячий вулкан після 700 тисяч років тиші раптово «ожив»: що зафіксували супутники

Вулкан Тафтан. Фото: Amirhossein Nikroo/CC BY-SA 3.0

На південному сході Ірану вчені зафіксували незвичну активність вулкана Тафтан, для якого немає підтверджених вивержень в історії людства. За останні 10 місяців поверхня поблизу його вершини піднялася приблизно на 9 сантиметрів. На перший погляд це незначна зміна, однак дослідники вважають її важливим сигналом процесів, що відбуваються всередині вулкана.

Про це повідомило видання Earth.com.

Дослідження проводили за допомогою супутникової технології InSAR — методу радарного спостереження, який дозволяє вимірювати навіть мінімальні зміни земної поверхні з космосу. Для цього використовували супутники Sentinel-1, здатні працювати вдень і вночі та «бачити» крізь хмари.

Науковці встановили, що підняття ґрунту було зосереджене біля вершини вулкана і тривало трохи більше десяти місяців. Водночас деформація не повернулася до попереднього рівня, що може свідчити про збереження внутрішнього тиску.

Старший автор дослідження Пабло Гонсалес з Інституту натуральних продуктів та агробіології Іспанської національної дослідницької ради пояснив, що джерело деформації розташоване на невеликій глибині — приблизно від 490 до 630 метрів під поверхнею. На думку вчених, це пов’язано не з підняттям нової магми, а з накопиченням газів у гідротермальній системі вулкана.

Дослідники також перевірили інші можливі причини деформації, зокрема сильні дощі та землетруси, однак не знайшли зв’язку між ними та підняттям поверхні. Зміни, за їхніми словами, відповідають саме внутрішнім процесам усередині вулканічної структури.

Вулкан Тафтан є стратовулканом заввишки 3940 метрів. Він має активні фумароли — отвори, через які постійно виходять вулканічні гази. За словами науковців, це свідчить про збереження внутрішніх процесів навіть після тривалого періоду спокою.

Вчені наголошують, що відсутність зафіксованих вивержень упродовж тисяч років не означає, що вулкан повністю неактивний. За їхніми словами, подібні системи можуть залишатися спокійними дуже довго, а потім почати змінюватися протягом кількох місяців.

Наразі основною потенційною небезпекою дослідники називають не лавові потоки, а так звані фреатичні вибухи — парові викиди, які виникають через контакт гарячих рідин із поверхневими шарами. Також викиди газу можуть подразнювати очі й легені та впливати на посіви в навколишніх районах.

Поблизу вулкана розташовані населені пункти, зокрема місто Хаш, яке знаходиться приблизно за 50 кілометрів від Тафтана. За певних погодних умов місцеві жителі можуть відчувати запах сірки.

Автори дослідження закликають владу Ірану посилити моніторинг вулкана. Вони пропонують встановити сейсмометри, GPS-станції та обладнання для вимірювання рівня вулканічних газів. За словами вчених, постійне спостереження допоможе оперативніше реагувати на можливі зміни.

Дослідники наголошують, що нинішні результати не є прогнозом виверження. Водночас вони вважають ситуацію достатньо важливою, щоб уважно стежити за подальшою поведінкою вулкана.

